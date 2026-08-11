Gobierno de México planea construir seis penales nuevos para disminuir la sobrepoblación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su gobierno planea la construcción de seis nuevos penales estatales ante la saturación de población penitenciaria, además de trabajar un esquema de liberación de personas que hayan cometido robos menores o lleven muchos años sin sentencias.

Les puedo adelantar porque hay muchos lugares de detención que están sobresaturados y nosotros tenemos que cuidar también los derechos humanos de todas y de todos. Estamos buscando el esquema con distintas entidades de la República para que puedan ampliarse en un esquema humanista, no con otros esquemas de otro nivel del mundo, sino un esquema de reinserción social que permita, pues que también puedan estar en una condición más humana”, informó.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la mandataria declaró que el proyecto de los nuevos centros penitenciarios tendrán un esquema humanista. Agregó que, con la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, se analizan liberaciones de presos por delitos menores y que están sin sentencia.

Hay penales que tienen sobre población, por eso estamos trabajando en dos áreas, una a través de Luisa María Alcalde, la consejera jurídica para poder generar las liberaciones de personas que están presos por robo, por delitos menores y que continúan, o personas que no tienen sentencia y que todavía están detenidas”, explicó.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la población penitenciaria aumentó 15% y llegó a 270 mil personas. El funcionario federal indicó que el sistema penitenciario sumó alrededor de 35 mil internos desde el inicio del gobierno de la presidenta Sheinbaum, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

La población penitenciaria en la administración actual ha aumentado entre 14 y 15%. En este momento son 270 mil; hay 35 mil más que al inicio de la Administración de la Presidenta", desglosó.

Omar García Harfuch señaló que los más de 60 mil detenidos reportados por delitos de alto impacto han sido enviados tanto a centros penitenciarios estatales como federales.