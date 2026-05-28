EU, México y Canadá trabajan juntos para evitar casos de ébola por Mundial 2026

El embajador estadounidense, Ronald Johnson, destacó las acciones de salud preventivas implementadas en conjunto por México, Estados Unidos y Canadá en el marco del próximo mundial de futbol para evitar la propagación de casos de enfermedades como el ébola.

Mientras nuestros países se preparan para la Copa Mundial de la FIFA 2026 — el evento deportivo más grande de la historia — los Estados Unidos, México y Canadá coordinan esfuerzos en todos los frentes, incluidas medidas de salud pública relacionadas con el brote de ébola, para ayudar a garantizar que este torneo sea el más seguro y memorable de todos los tiempos”

El diplomático se refirió al anuncio que hicieron cada uno de los gobiernos a dos semanas de que se inaugure oficialmente la justa deportiva en nuestro país y continúe con actividades en los países de Norteamérica.

Hoy el Departamento de Estado subrayó esta estrategia que busca disminuir el riesgo de contagio de ébola, cuyo brote permanece en naciones africanas.

Estados Unidos, México y Canadá han anunciado medidas de salud pública coordinadas para los viajeros procedentes de regiones africanas con mayor riesgo de contraer el virus del ébola. Este enfoque coordinado busca proteger a nuestros ciudadanos y a los millones de visitantes, aficionados, atletas y turistas que se esperan durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, al tiempo que se mantiene el flujo de viajes y el comercio entre nuestras fronteras.