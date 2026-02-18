Salomón Jara reestructura su equipo de trabajo y elimina cualquier conflicto de interés

Tras la decisión de revocación del mandato, el gobernador Salomón Jara presentó el “relanzamiento” de su administración con el propósito de atender en la segunda mitad de su mandato demandas económicas y sociales pendientes, en consecuencia, dio "el golpe de timón" al reestructurar algunos cargos del gabinete legal y ampliado.

Han presentado su renuncia aquellas personas cuya participación en el gobierno ha generado malestar social, con lo cual queda eliminado cualquier posible conflicto de interés que afecte la credibilidad y la confianza en el gobierno”, aseguró a la prensa.

Aseveró que la denominada “Primavera Oaxaqueña” ha sentado las bases de la transformación y sembrado la semilla de la esperanza en el Oaxaca profundo, el cual fue ignorado y olvidado durante mucho tiempo.

Según dijo, “los cambios en las dependencias y organismos continuarán, al igual que en la ingeniería de las políticas públicas, programas y acciones para atender a la población.

No se tratará de cambios cosméticos, sino de un ajuste acorde a la exigencia ciudadana”, asentó.

Los relevos ocurrieron en Infraestructuras y Comunicaciones; Seguridad y Protección Ciudadana; Educación Pública y Secretaria de las Mujeres, además de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas; Registro Civil; Vivienda, entre otros.

Estos nuevos nombramientos corresponden exclusivamente a criterios técnicos, trayectoria limpia y búsqueda de resultados. Gobernar es escuchar, gobernar es mejorar, gobernar es servir”, dijo

Para atender las preocupaciones en materia de lucha contra la corrupción, se implementará: un nuevo código estatal de integridad pública; la revisión externa de procesos administrativos en áreas sensibles; un mecanismo permanente de evaluación de desempeño del gabinete y la auditoría de este cada seis meses.

