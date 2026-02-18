Sheinbaum se reúne con la directora de S&P Global
La presidenta Claudia Sheinbaum y la directora ejecutiva de S&P Global, Martina L. Cheung, hablaron sobre los retos en la inteligencia artificial y las economías
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió en Palacio Nacional con la directora ejecutiva de S&P Global, Martina L. Cheung.
Mediante su cuenta oficial de X, la mandataria federal indicó que en el encuentro conversaron sobre los retos en la inteligencia artificial y las economías.
“Recibimos en Palacio Nacional a la directora ejecutiva de S&P Global, Martina L. Cheung, para hablar sobre los retos en la inteligencia artificial y las economías”, explicó.
¿Qué es S&P Global y quién es Martina L. Cheung?
S&P Global es una corporación estadounidense que cotiza en bolsa y tiene su sede en Manhattan, Nueva York.
Sus principales áreas de negocio son la información financiera, el análisis y la inteligencia sobre energía y materias primas.
La empresa se dedica a cuantificar, comparar y gestionar los riesgos climáticos y de sostenibilidad en activos, empresas, carteras de inversión y carteras de préstamos.
Martina L. Cheung es su presidenta, directora ejecutiva y miembro del consejo directivo de S&P Global.
Tiene una licenciatura en Comercio y una maestría en Estudios Empresariales de la Universidad Nacional de Irlanda, Galway.
Cheung se incorporó a la compañía en 2010 como vicepresidenta de Operaciones de S&P Global Ratings y posteriormente se desempeñó como directora de Estrategia de S&P Global.
Barron's reconoció a Cheung como una de las 100 mujeres más influyentes en las finanzas estadounidenses en 2025.
