Sheinbaum se reúne con la directora de S&P Global

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió en Palacio Nacional con la directora ejecutiva de S&P Global, Martina L. Cheung.

Mediante su cuenta oficial de X, la mandataria federal indicó que en el encuentro conversaron sobre los retos en la inteligencia artificial y las economías.

“Recibimos en Palacio Nacional a la directora ejecutiva de S&P Global, Martina L. Cheung, para hablar sobre los retos en la inteligencia artificial y las economías”, explicó.





¿Qué es S&P Global y quién es Martina L. Cheung?

S&P Global es una corporación estadounidense que cotiza en bolsa y tiene su sede en Manhattan, Nueva York.

Sus principales áreas de negocio son la información financiera, el análisis y la inteligencia sobre energía y materias primas.

La empresa se dedica a cuantificar, comparar y gestionar los riesgos climáticos y de sostenibilidad en activos, empresas, carteras de inversión y carteras de préstamos.

Martina L. Cheung es su presidenta, directora ejecutiva y miembro del consejo directivo de S&P Global.

Tiene una licenciatura en Comercio y una maestría en Estudios Empresariales de la Universidad Nacional de Irlanda, Galway.

Cheung se incorporó a la compañía en 2010 como vicepresidenta de Operaciones de S&P Global Ratings y posteriormente se desempeñó como directora de Estrategia de S&P Global.

Barron's reconoció a Cheung como una de las 100 mujeres más influyentes en las finanzas estadounidenses en 2025.

JCS