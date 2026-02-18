Hallan cabeza humana en Tula, Hidalgo; estaba dentro de una cubeta

Una intensa movilización policial provocó el hallazgo de una cabeza humana que fue dentro de una cubeta abandonada en la vía pública, en la calle Hermenegildo Galeana en la colonia Barrio Alto del municipio de Tula, Hidalgo.

De acuerdo con los reportes, fueron vecinos quienes alertaron por un objeto sospechoso por lo que efectivos policiacos acudieron al sitio y, tras la inspección, confirmaron que en el interior de una bolsa negra había líquido hemático y restos humanos.

Ante el hallazgo, la zona fue acordonada de inmediato para permitir el trabajo de personal pericial, mientras que agentes resguardaron el perímetro ante la gravedad del suceso.

Fueron vecinos quienes alertaron por un objeto sospechoso en la calle Foto: Especial

Encuentran cartulina con mensaje

Además, al continuar con la inspección del área, autoridades encontraron una cartulina con un mensaje amenazante dirigido a diversas personas.

Esto, informaron fuentes policiales, refuerza la línea de investigación relacionada con posibles actos de grupos de delincuencia organizada.

Finalmente, la Subsecretaría de Operación Policial informó que el caso fue turnado a la autoridad competente, que realizará las investigaciones correspondientes conforme a protocolo.

Cabe señalar que durante las últimas semanas del año pasado, el municipio de Tula de Allende enfrenta una crisis de violencia entre grupos de delincuencia organizado presuntamente fraccionado de la organización de “El H”, cuyo líder fue detenido en marzo del año pasado lo que fragmento la organización criminal.

JCS