Salomón Jara continuará al frente del gobierno de Oaxaca; logra más de 500 mil votos a favor

Con el total de las actas contabilizadas, en las que el 58.82 por ciento de las y los oaxaqueños que votaron en la Consulta Ciudadana de revocación de mandato lo ratificaron en el cargo, frente al 38.1 que no lo hizo así, una diferencia del 20 por ciento, el gobernador Salomón Jara Cruz asegura que no es tiempo de fiesta, pero sí de agradecer a todos los que participaron y de redoblar el esfuerzo por cumplir los compromisos con toda la población, en el objetivo de hacer de Oaxaca una entidad ejemplar.

“Nosotros decimos que aquí no hay vencedores ni vencidos, no hay triunfalismos, aquí hay que trabajar por Oaxaca, ya terminó esta consulta ciudadana que nos deja una lección importante.

“Todos los gobernantes deben someterse a la consulta para que nunca se tenga la confianza de que estar en el gobierno es venir de paseo o estar distraído. Al contrario, un gobernante tiene que estar ocupado al 100 por ciento en el gobierno y la administración”.





En entrevista con Grupo Imagen, el mandatario morenista destacó la asistencia a las casillas de votación este domingo de los 935 mil 500 ciudadanos, de una lista nominal de 3.1 millones de personas, casi el 30 por ciento, en un ejercicio inédito para la entidad, lo que demostró el compromiso democrático de los oaxaqueños quienes, en su mayoría, brindaron una legitimidad renovada a su gobierno.

“Es el ejercicio democrático más importantes de la historia, representa algo único y tiene que ver con el modelo de gobierno que tenemos de atención a nuestras comunidades originarias, de un sistema social comunitario, donde la democracia directa activa es permanente, podemos decir que es histórico”, subrayó.

Reconoció que para ser vinculatoria esta consulta se debió alcanzar el 40 por ciento del padrón, 1.2 millones de votantes, pese a ello el compromiso es darle continuidad al proyecto de la Primavera Oaxaqueña al atender las demandas de quienes votaron lo respaldaron y de quienes opinaron lo contrario.

“En mi caso he estado visitando los 570 municipios, permanentemente, en Oaxaca y atender todas las necesidades, no hay ningún municipio que ahora no tenga una obra en proceso, tenemos más de 5 mil obras en el estado lo que significa que se ha logrado tener una inversión importante en cada uno de los municipios”

Salomón Jara detalló que una meta en la cual están avanzando es elevar la disponibilidad de agua potable en toda la entidad, por lo pronto en la capital se subió de 145 litros por segundo, con los que se recibió la administración, a 770 litros por segundo, y se construye la presa Margarita Maza con la cual se superarán los mil litros por segundo, “lo que nos garantizaría el agua en la capital y en la zona metropolitana por 50 años. Esta obra tiene un costo de más de 5 mil millones de pesos”.

Al mismo tiempo, se construyen los centros de residuos sólidos y plantas de tratamiento de basura en Oaxaca capital, seguirá en el Istmo y después en la costa, agregó.

El mandatario puso énfasis en la construcción de 3 mil viviendas para atender la demanda de las personas más vulnerables, lo mismo que la construcción de presas y represas en la región de la mixteca para captar el agua de lluvia para el consumo y el campo.

En cuanto a seguridad, Jara Cruz dijo que se atiende todos los días de forma coordinada y los esfuerzos se ven reflejados en el hecho de que Oaxaca es la quinta entidad con mejores condiciones de seguridad.

Respecto al turismo, los tres destinos principales: Oaxaca, Huatulco y Puerto Escondido tienen proyectadas distintas obras de infraestructura con el objetivo de atraer aún más visitantes nacionales y extranjeros.

Desglose de la votación por el IEEPCO

De acuerdo con las cifras oficiales, se registraron 357 mil 025 votos a favor de que se revocara el mandato al gobernador por la pérdida de confianza, lo que representa el 38.16 por ciento de la votación total. Asimismo, el órgano electoral contabilizó 28 mil 201 votos nulos, equivalentes al 3.01 por ciento del ejercicio.

La participación ciudadana total fue de 935 mil 500 sufragios. Esta cifra representa el 29.90 por ciento de la lista nominal de electores en la entidad. Los cómputos distritales se realizaron con base en la totalidad de las 2 mil 815 actas contabilizadas, lo que representa el 100 por ciento del despliegue logístico programado para esta jornada.

Garantías de transparencia en el Siscorma

Elizabeth Sánchez González, presidenta del Consejo General del IEEPCO, aseguró que el sistema Siscorma operó sin incidencias durante las etapas de captura, validación y verificación de resultados. La funcionaria señaló que la plataforma permite la trazabilidad de los datos desde el nivel de casilla hasta el cómputo final.

El sistema cuenta con mecanismos de control, trazabilidad y auditoría, los cuales aseguran la integridad y confiabilidad de la información procesada”, puntualizó la consejera presidenta ante el pleno.

El órgano electoral local destacó que el proceso se desarrolló en un marco de normalidad, garantizando procesos eficientes para la ciudadanía oaxaqueña. El despliegue de los 25 consejos distritales permitió la integración de los resultados en tiempo real a través de los mecanismos de seguridad informática establecidos por el instituto.

