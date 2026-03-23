“¡Salió una ratota de dos patotas!” Exhiben a cliente por robar celular de mesero

Un negocio de mariscos denunció a un cliente por, presuntamente, haber robado el celular de un joven que se desempeña como mesero, en Cadereyta, Nuevo León.

Frente a la cajera y su víctima, el individuo sacó su cartera y comenzó a pagar su pedido; sin embargo, en cierto momento de la interacción se dirigió con el mesero, a quien le pidió un vaso con agua, esto dicho por el propio restaurante.

Aguas raza. Salió una ratota de dos patotas. Esta persona se llevó el celular del mesero, aprovechando que lo mandó por un vaso de agua”, reveló el negocio ubicado en Cadereyta Jiménez, esto desde su página de Facebook.

Tal y como se puede apreciar en el clip, el trabajador había dejado su móvil en la barra, y no se lo llevó consigo al momento de ir por el vaso con agua solicitado por el comensal, quien aprovechó el momento para “embolsarse” el teléfono.

Además, el sujeto aplicó una técnica muy conocida por los internautas, quienes notaron que antes de tomar el celular, dejó caer sus monedas, logrando que la cajera se desconcentrara y perdiera de vista lo que había a su alrededor.

Hizo confianza el mesero y dejó su celular en la barra, llegó esta persona, hizo un pedido y lo tomó, saliendo muy tranquilamente como si nada. Lacras cómo estás están perjudicando a muchachos trabajadores, si lo ven tengan mucho cuidado”, advirtió al restaurante de venta de mariscos.

Usuarios reconocen al presunto ladrón

Al momento de publicar el video en Facebook, varios usuarios identificaron al presunto ladrón y revelaron que no es la primera vez que comete este tipo de ilícitos. Y es que hubo una persona que aseguró que el mismo hombre había intentado “fregar” a una cajera de una tienda de conveniencia ubicada en el Centro de Cadereyta.

Otra persona señaló que este hombre intentó robarle en su negocio, curiosamente aplicando la misma técnica de las monedas.

Al tiro, ese vato me la quiso aplicar, me pidió un encendedor y me pagó con uno de 500, luego me dijo ‘no, mejor dame 400 y te doy 30’ e igual las monedas de distracción las aventó a la caja, pero como vio que no le di el de 500 dijo ‘no completo con las monedas, deja voy al carro y ahorita regreso’, y ya no volvió tengan cuidado con esa rata”, advirtió.

Denuncian a mujer que presume ser cantante para no pagar el taxi

Taxistas de aplicación y múltiples usuarios en redes sociales denunciaron a una mujer por, presuntamente, pedir viajes a lo largo de la zona metropolitana y desentenderse a la hora de pagar por el servicio.

Recientemente, un conductor dijo haber auxiliado a un compañero que fue estafado por la señalada, quien pidió un vehículo desde un supermercado ubicado en Residencial San Agustín, en San Pedro Garza García, a la Clínica Médica María Luisa, en Santa Catarina.

En un video registrado al respecto de esta acusación, el hombre mostró como la mujer lo ignoró cuando le preguntó si no le iba a pagar la carrera. Con el celular en la mano y sin voltear, la viajera continuó su camino hacia la clínica. En un segundo clip, el hombre persigue a la mujer al tiempo que grita: “¡No paga, no paga! No le presenten nada, no paga, hace cuentas falsas y no paga”.

Al publicar este reporte en Facebook, decenas de usuarios salieron y respaldaron la acusación del conductor de aplicación, señalando que ya han tenido la mala fortuna de trasladar a esta misma mujer que, de igual manera, subió al vehículo, llegó a su destino y no pagó la carrera.

jcp