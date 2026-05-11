FGR asegura túnel e instalaciones para el robo de combustible en TAD de Santa Catarina

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El robo de hidrocarburos presuntamente opera desde el interior de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), así se reveló tras el aseguramiento de un túnel e instalaciones que se encontraron al interior de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD), ubicada en Santa Catarina, Nuevo León.

El fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de esta Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López, informó a través de un video mensaje, que esas instalaciones se descubrieron como parte de los trabajos de investigación para combatir ilícitos previstos en la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

“Los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) localizaron dicha excavación, tipo túnel, en las instalaciones de la TAD de Pemex, ubicada en Santa Catarina, Nuevo León.

“Al realizar inspecciones en el lugar, los agentes federales identificaron que el túnel conectaba con un inmueble contiguo, ubicado sobre el antiguo camino a Villas de García, en el citado municipio”, explicó el vocero del órgano autónomo.

Un cateo realizado en el lugar tuvo como saldo el decomiso, además del inmueble y el túnel referido, de aproximadamente 205 mil 418 litros de hidrocarburo, 23 tractocamiones, 10 autotanques, una grúa y siete cajas secas.

También se decomisaron tres vehículos, un contenedor metálico marítimo, un cubitanque, un tambo, dos bidones, diversos costales de arena, herramienta para construcción, documentación diversa y un teléfono celular.

Lara López detalló que el cateo confirmó que el túnel conectaba dicho predio con el poliducto de 18 pulgadas de Pemex y en el interior de la excavación se localizó equipo utilizado para la extracción ilícita de hidrocarburo, entre ellos un niple soldado al ducto, una válvula de cierre rápido, una herramienta de roscado y una manguera de alta presión.

“Durante el operativo se constató que el inmueble habría sido utilizado para actividades de almacenamiento de hidrocarburo, ya que contaba con oficinas, áreas comunes, tractocamiones, autotanques y diversos contenedores, los cuales fueron asegurados.

“De igual forma, el personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), junto con las autoridades mencionadas, localizó un contenedor metálico marítimo en cuyo interior se encontraba oculto el acceso al túnel, con lo que quedó confirmada la conexión entre el inmueble cateado y las instalaciones de Pemex Santa Catarina”, dijo Lara López.

En el operativo participó personal de la FGR, en coordinación Pemex, de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa), de la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal de Nuevo León.