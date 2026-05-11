Mar de fondo cobra la vida de turista estadounidense en Oaxaca

Un turista estadunidense falleció por ahogamiento en playa Zicatela, tras ser arrastrado por una fuerte corriente de retorno, confirmó la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos.

El bañista, identificado como Jacob Z., de 23 años, ingresó al mar junto con otras dos personas. De acuerdo con los reportes, se dirigieron hacia aguas abiertas, donde fueron atrapados por la corriente y no pudieron regresar a la playa.

Salvavidas municipales de Santa María Colotepec atendieron la emergencia y realizaron labores de rescate con boya y aletas. Posteriormente, recibieron apoyo de una moto acuática tripulada por salvavidas estatales.

A pesar de los esfuerzos, solo dos de las tres personas fueron rescatadas con vida. Horas más tarde, el cuerpo del joven turista estadunidense fue arrastrado hacia la Bahía Principal de Puerto Escondido debido al mar de fondo, donde autoridades ministeriales realizaron el levantamiento del cuerpo.

Protección Civil reiteró los riesgos de nadar en playas con corrientes fuertes como Zicatela y exhortó a seguir las indicaciones de los salvavidas.