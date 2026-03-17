Saba visibiliza que las mujeres detienen sus actividades durante su periodo por miedo a manchar su ropa

El dato refleja que la menstruación continúa teniendo implicaciones en la vida cotidiana de millones de personas, no solo desde lo físico, sino también desde lo social, emocional y cultural.

Aunque la conversación sobre la menstruación suele centrarse en el sangrado o en las molestias corporales, especialistas señalan que durante esta fase del ciclo también pueden presentarse cambios en la energía y en el estado emocional que forman parte de los procesos naturales del cuerpo.

De acuerdo con la psicóloga Andrea Torres, el ciclo menstrual también puede influir en la manera en que las personas procesan sus emociones.

"Durante la fase menstrual el cuerpo atraviesa cambios hormonales que pueden modificar la energía disponible y la forma en que respondemos emocionalmente a lo que ocurre alrededor. Algunas personas pueden sentirse más sensibles, introspectivas o con menor tolerancia al estrés, no porque los problemas sean mayores, sino porque el organismo está concentrando recursos en procesos físicos importantes", explica.

La especialista añade que estos momentos también pueden ofrecer información valiosa sobre el bienestar emocional.

"Muchas veces estos días funcionan como una especie de termómetro emocional. Situaciones que normalmente se manejan con facilidad pueden sentirse más intensas, y eso puede ser una señal de que el cuerpo necesita descanso, cuidado o espacio para procesar lo que está viviendo", señala.

En este contexto, la educación menstrual se ha convertido en una herramienta clave para comprender mejor lo que ocurre en cada etapa del ciclo y generar conversaciones más informadas sobre el bienestar de las personas menstruantes.

Para Saba, promover este tipo de conversaciones forma parte de su compromiso con la educación menstrual.

"Durante mucho tiempo la menstruación se ha entendido únicamente desde sus manifestaciones físicas. Para Saba® es importante contribuir a una comprensión más completa del ciclo, que también considere los cambios emocionales que pueden acompañar cada fase", señaló Ximena Magaña, vocera de la marca.

Acompañar esta fase del ciclo menstrual también implica desarrollar soluciones que respondan a las necesidades de las personas menstruantes. Saba® invisible® incorpora tecnología SmartProtect, canales interconectados y un Centro Instabsorb Pro™ que distribuye el flujo de manera uniforme para favorecer una sensación de mayor sequedad y comodidad. Por su parte, Saba® ultra invisible®, con su cubierta ultra suave y Centro UltraAbsorb Pro, absorbe hasta dos veces más rápido, ofreciendo protección confiable a lo largo del día.

En este sentido, impulsar información clara, educación menstrual y soluciones que acompañen las distintas necesidades del ciclo se vuelve parte esencial para avanzar hacia una experiencia menstrual más informada y libre de estigmas.