Pescadores evitan decomiso de redes en Sonora

Decenas de pangas rodearon un buque de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) para evitar que los oficiales a bordo decomisaran chinchorros a pescadores ribereños que trabajan en el Mar de Cortés, al sur de Sonora.

Momentos de tensión ocurrieron la mañana de ayer cuando los oficiales abordaron a pescadores para revisar sus permisos de pesca y sus chinchorros pero, a través de frecuencias y señas de alerta, los trabajadores del mar se organizaron para impedir el operativo, rodeando el buque para advertir a los marinos que no permitirían el decomiso de sus herramientas.

José Ramón Ocampo Meza, presidente de la Unión de Pescadores Región Guaymas-Empalme, dijo que desde hace varios años han planteado al gobierno de Sonora, autoridades federales, Capitanía de Puerto y la Semar la necesidad de actualizar los permisos de pesca.

Los trabajadores del mar advierten que defenderán sus herramientas y reclaman soluciones a las autoridades estatales y federales. Foto: Daniel Sánchez D.

El problema radica en que, por cada panga de pesca ribereña tienen derecho a un chinchorro, y los trabajadores del mar afirman que así su actividad es incosteable.

Pescadores reclaman cambios en permisos de pesca

Las pangas que andan trabajando tienen que pescar para llevar al sustento a sus casas y no los quieren dejar trabajar. Es muy peligroso este tipo de incidente porque una panga puede chocar con otra y haber accidentes, pero los responsables son las autoridades con estos operativos”, denunció el líder de los pescadores.

Los trabajadores advierten que ya no permitirán el decomiso de sus artes de pesca, que están bien organizados y afirman que lo único que quieren es trabajar honradamente para mantener a sus familias.

Los pescadores también denuncian un hostigamiento de las autoridades que, además de ocurrir en altamar, también se da en la ribera, en los muelles y puentes de los puertos de Guaymas y Empalme.

Temporada de pesca enfrenta altos costos

Actualmente está la temporada de camarón y jurel, pero los precios del combustible y demás insumos han vuelto muy complicada su pesca.

Por ello, los pescadores advierten que ya no se van a dejar y que las autoridades han tenido mucho tiempo para regularizar los permisos de pesca.

*mcam