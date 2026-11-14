Alertan por síndrome cardio-renal en diabéticos

En México, al menos 14.4 millones de personas que viven con diabetes forman parte del síndrome cardio-renal-metabólico y están en riesgo de progresar hacia sus etapas más graves.

Dicho síndrome no es un padecimiento aislado, sino un trastorno sistémico que, al generar alteraciones cardiovasculares, renales y metabólicas, puede ocasionar, entre otras complicaciones, infartos al corazón, insuficiencia cardiaca, falla en los riñones y derrames cerebrales, señaló a Excélsior el cardiólogo Martín Rosas Peralta, presidente del Grupo de Expertos en Hipertensión Arterial (GREHTA).

Por tanto, enfatizó que actualmente la diabetes debe atenderse de manera multidisciplinaria, lo que significa que su tratamiento debe ir de la mano con el abordaje de otras comorbilidades como la hipertensión, la obesidad y las dislipidemias (colesterol y triglicéridos elevados), padecimientos que en su conjunto ocasionan cuatro de cada 10 muertes en México, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

MÁS ALLÁ DE LA GLUCOSA

El también internista señaló que “la diabetes ya no vive sola” y, en consecuencia, el reto ya no se limita a controlar los niveles de glucosa en sangre, sino a detectar todas las posibles complicaciones para evitar una muerte prematura del paciente.

“Todos los pacientes que tienen diabetes deben estar conscientes que ya no es sólo un tema controlar el azúcar. Ahora su tratamiento médico debe buscar que no existan otras comorbilidades asociadas”, explicó.

Y deben estar conscientes de que el éxito del tratamiento de su diabetes dependerá del buen manejo de todas las comorbilidades y no solo del control de los niveles de azúcar.”

AFECTA DESDE LOS 20 AÑOS

El presidente de GREHTA añadió que, debido a que la diabetes mellitus tipo 2 se diagnostica cada vez a edades más tempranas con el detonante de la obesidad, el síndrome cardio-renal-metabólico se presenta desde los 20 años de edad, situación que resta calidad de vida y ocasiona fallecimientos prematuros.

En este escenario, dijo, la detección oportuna es crucial para detener el avance de este trastorno sistémico que consta de cuatro etapas que derivan en enfermedad cardiaca y falla renal.

Martín Rosas Peralta, presidente del Grupo de Expertos en Hipertensión Arterial (GREHTA). Especial

Esto es un llamado de atención para los médicos. Si tienes un paciente con obesidad, busca la hipertensión, busca la diabetes, busca la dislipidemia, porque pueden estar ocultas. Y si no están presentes, es cuestión de tiempo para que aparezcan.”

Rosas indicó que anualmente, a partir de los 20 años de edad, se deben realizar análisis de sangre para evaluar el estado general de salud; sin embargo, si existen factores de riesgo, los estudios deben iniciar desde la infancia para intervenir de manera oportuna.

“En general, siempre hemos recomendado que a partir de los 20 años, pero si tienes, por ejemplo, sobrepeso, obesidad en la adolescencia o incluso en la etapa infantil, deberías de checarte por lo menos una vez al año. ¿Por qué? porque, insisto, la obesidad está siendo el detonante que va a favorecer que estas enfermedades se expresen de manera más temprana”, detalló.

TRATAMIENTO INTEGRAN Y PREVENTIVO

Para controlar el síndrome cardio-renal-metabólico se requiere una estrategia médica conjunta enfocada en el corazón, los riñones y el metabolismo.

Esto implica vigilar de forma estrecha la presión arterial, la glucosa, el colesterol, los triglicéridos y el peso corporal, además de acompañar la medicación con actividad física regular y una dieta balanceada.

“El problema es que todas estas enfermedades son silenciosas en un inicio. La hipertensión no duele, la obesidad no duele, la diabetes no duele, la dislipidemia tampoco. Entonces, si no se diagnostican a tiempo, cuando ya se manifiestan de forma clínica, pues ya está muy avanzado el problema. Por eso la detección oportuna es fundamental”, subrayó el cardiólogo.

FRENA EL SÍNDROME CON DISCIPLINA

Hace ocho años, Alfonso García fue diagnosticado con diabetes; posteriormente se le detectó hipertensión.

Desde entonces, acude periódicamente al médico para controlar ambas enfermedades y evitar que el síndrome cardio-renal metabólico avance.

En entrevista con Excélsior, Alfonso, quien vive en el Estado de México y trabaja como guardia de seguridad, señaló que, aunque no ha sido fácil, con el apoyo de su esposa e hijos decidió cambiar su estilo de vida para evitar las complicaciones de sus padecimientos.

Alfonso García fue diagnosticado con diabetes hace ocho años. Especial

Agregó que dos veces al año se realiza análisis de sangre para monitorear su glucosa, el colesterol, los triglicéridos y revisar el funcionamiento de su cuerpo.

“El doctor me dijo que me tenía que aplicar si no quería tener complicaciones o que me pasara algo grave. Entonces sí lo pensé porque sabía que tenía diabetes, pero no sabía que también tenía la presión alta. Además de metformina para controlar mi azúcar, me recetó una pastilla diaria para que no se me suba la presión y no las dejo de tomar”, explicó el hombre.

La última vez que fui a consulta, el doctor me dijo que estaba bien, que no había ningún problema porque mis estudios salieron bien. Dijo que siguiera mi vida rutinaria normal y que me tenía que hacer análisis de sangre cada seis meses”.

A sus 58 años, Alfonso señaló que, aunque no hace ejercicio, en sus traslados trata de caminar diariamente.

Respecto a su alimentación, explicó que le indicaron llevar una dieta balanceada, con un consumo mínimo de carbohidratos que le costó trabajo seguir, pero que le ha ayudado a tener más energía.