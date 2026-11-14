Madres Buscadoras ofrecen $200 mil por sus familiares

A un costado de la carretera Panamericana, en Chihuahua, un grupo de madres buscadoras colocó enormes lonas con las fotografías de sus familiares desaparecidos, acompañadas de ofertas de recompensas de hasta 200 mil pesos para quienes proporcionen información que permita conocer su paradero y contribuir a su localización.

Se trata de integrantes del Colectivo 10 de Octubre, quienes instalaron las lonas con las respectivas fichas de recompensa en las áreas de descanso de las casetas de peaje de las carreteras Jiménez-Camargo y Jiménez-Zavalza, en Chihuahua.

La intención de las familias es aprovechar estos espacios como puntos estratégicos de difusión, debido a que por ambas vías transitan diariamente cientos de viajeros y automovilistas. De esta manera, buscan ampliar el alcance de las pesquisas y de las cédulas de recompensa, para que más personas conozcan los casos y puedan aportar algún dato que ayude a encontrar a sus seres queridos.

Durante la actividad, Karla Estrada, integrante del colectivo, agradeció el acompañamiento que han recibido las familias durante sus labores de búsqueda y reconoció que, a lo largo del último año, se han obtenido resultados favorables en las investigaciones y búsquedas.

Autoridades refrendan apoyo a madres buscadoras

En tanto, el fiscal de Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos, reiteró el compromiso institucional de mantener el trabajo coordinado y permanente con las familias, así como de continuar impulsando las acciones de investigación y búsqueda hasta lograr la localización de las personas desaparecidas.

Además, acudió Karla Ruiz Orozco, coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Personas No Localizadas y Desaparecidas, junto con elementos de la Agencia Estatal de Investigación y personal de la Coordinación Distrital de Ministerios Públicos, quienes participaron en esta actividad de difusión.

Para las familias de las víctimas, la colocación de las fichas de recompensa en las carreteras representa una nueva oportunidad para conseguir información sobre sus seres queridos. La expectativa es que, mediante la difusión de las fotografías, los datos de identificación y los montos ofrecidos, alguna persona pueda aportar información útil que conduzca a ubicarlos.

+Los objetivos

Lograr que las lonas con fotos y cédulas de recompensa sean vistas por personas que se desplazan entre distintos municipios.

Sostener la visibilidad de los casos como parte de los esfuerzos de búsqueda.

*mcam