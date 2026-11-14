Migrante amenaza a periodista en Chiapas; forma parte de caravana

Un migrante hondureño amenazó al periodista Benjamín Alfaro mientras grababa imágenes para el medio en el que trabaja, en el parque Bicentenario, donde los migrantes suelen reunirse antes del inicio de una caravana.

En el video se ve y se escucha cuando, al notar que el reportero grababa, el migrante le gritó que dejara de hacerlo.

Luego le dijo “te vamos a quebrar la m…”, le dirigió otra expresión obscena y le pidió comida: “mejor dame comida”.

Yo estoy trabajando, wey”, respondió el periodista. El migrante le gritó que no querían “tu revista”. Alfaro le pidió que no volviera a tocarlo y reiteró que estaba trabajando.

Fotos: Especiales.

Amenazas contra el periodista durante la cobertura

Otros dos hondureños se sumaron: “¡No estés grabando!”, le gritaron. “¡Somos catrachos!”, y exigieron: “Mejor trae comida”.

El reportero contestó: “No soy tu padre para mantenerte”.

De acuerdo con los propios connacionales, el migrante continúa en la caravana y porta un arma punzocortante desde que salió de San Pedro Sula, Honduras, con un grupo que busca llegar a Estados Unidos.

Alfaro se dedica a realizar documentales sobre las caravanas que han ingresado a México y trabaja como fixer para televisoras internacionales. Hasta ahora no ha presentado denuncia.

El resto de los migrantes se deslindó de los hechos: dijeron que vienen en paz y no quieren problemas con nadie.

El parque Bicentenario es el lugar donde miles de migrantes de distintas partes del mundo se concentran antes de una caravana. Los medios dan seguimiento al éxodo hasta que, en algunos casos, los migrantes se entregan al Instituto Nacional de Migración (INM).

Caravana migrante continúa su recorrido en Chiapas

En Huixtla, los migrantes de la caravana Dios con Nosotros informaron que muchos se han quedado atrás y fueron asegurados por el INM en los primeros kilómetros, aunque desconocen cuántos. La tarde de este viernes reiniciaron la marcha hacia Escuintla tras 48 horas de descanso en el domo del barrio Guadalupe, junto al río Huixtla, donde lavaron ropa, se bañaron y recibieron curaciones de la Cruz Roja.

Aún continúan casi dos mil personas, entre hombres, mujeres, niñas y niños. Caminaron toda la noche, se instalaron en la unidad deportiva de Escuintla y no han decidido si continuarán. Las lesiones en los pies y la deshidratación por el calor han hecho que muchas mujeres con sus hijos se queden y que los tramos tarden más.

Migrantes retoman la marcha; se dirigen a Escuintla

Casi 2 mil migrantes reiniciaron ayer su camino desde Huixtla tras 48 horas de descanso en este municipio de Chiapas. Muchos se han quedado atrás, asegurados por el INM, y las lesiones en los pies y la deshidratación retrasan a mujeres y niños.

*mcam