QUIMPROF amplía servicios acreditados para la industria textil

Servicios Especializados QUIMPROF cuenta con 46 métodos acreditados para realizar pruebas de calidad en productos textiles, entre los que destacan dos procedimientos para los cuales se convirtió en el primer laboratorio acreditado en México. Se trata de evaluaciones relacionadas con la permeabilidad al vapor de agua y la adherencia electrostática en tejidos, especialidades que amplían las capacidades de análisis disponibles para fabricantes, importadores y comercializadores del sector.

Desde 2024, el laboratorio cuenta con la acreditación bajo los requisitos de la Norma ISO/IEC 17025, otorgada por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Este reconocimiento respalda la competencia técnica, imparcialidad y confiabilidad de los resultados que emite. De acuerdo con la información de la empresa, desde entonces ha obtenido cero no conformidades en auditorías consecutivas realizadas por el organismo acreditador.

Los 46 métodos acreditados comprenden diferentes pruebas utilizadas para evaluar las características y el comportamiento de los productos textiles. Entre ellas se encuentran los ensayos de solidez del color al lavado, al frote y a la luz, la evaluación de cambios dimensionales, la verificación de medidas en confección y la determinación de propiedades físicas y mecánicas.

En cuanto a los dos procedimientos especializados, el primero corresponde a la norma JIS L 1099:2021, Método B-1, que permite determinar la permeabilidad al vapor de agua en textiles. El segundo es el método AATCC TM115-e(2011)e, destinado a evaluar la adherencia electrostática en tejidos. Ambas acreditaciones corresponden exclusivamente a esas características y representan una ampliación de los servicios de ensayo especializados disponibles en México.

Además de sus actividades de evaluación, QUIMPROF participa en los Subcomités de Normalización Textil del INNTEX, donde colabora en la revisión, actualización y desarrollo de normas técnicas aplicables a la industria. También participa en ensayos de aptitud e intercomparaciones interlaboratorio nacionales e internacionales, en los que ha obtenido resultados satisfactorios.

El laboratorio ofrece asesoría técnica para la selección e interpretación de normas y métodos de prueba. Asimismo, participa en el desarrollo e implementación de procedimientos específicos cuando las características de los productos lo requieren.

Sus servicios están dirigidos a fabricantes, comercializadores, importadores y marcas textiles. También realiza análisis relacionados con operaciones de comercio exterior y verificación de mercancías, que apoyan actividades de importación y exportación.

Con estas actividades, QUIMPROF participa en los procesos de evaluación, control de calidad y cumplimiento de requisitos técnicos de productos destinados al mercado textil nacional e internacional.