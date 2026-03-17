Ronaldinho encabezará el Legends Football Tournament 2026: un evento que reunirá a íconos del fútbol mundial

El legendario futbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho, campeón del mundo con Brasil y ganador del Balón de Oro, encabezará el Legends Football Tournament 2026, un torneo internacional que reunirá a algunas de las figuras más recordadas del fútbol sudamericano y mundial. Conocido globalmente como "O Bruxo" (El Mago), Ronaldinho se suma a una constelación de íconos del deporte que marcaron generaciones y protagonizaron algunos de los momentos más memorables del fútbol internacional.

La cuarta edición del torneo se celebrará los días 9 y 10 de abril de 2026 y reunirá a exjugadores internacionales que volverán a la cancha para disputar una serie de encuentros entre selecciones de leyendas. El evento se ha consolidado como uno de los encuentros internacionales de fútbol de leyendas más destacados y, en esta edición, ampliará su formato con la participación de ocho selecciones nacionales.

Entre las figuras confirmadas destacan varios nombres que dejaron huella en el fútbol sudamericano y que aún hoy son recordados por millones de aficionados. Ronaldinho liderará la selección brasileña junto a otras figuras emblemáticas como Rivaldo y Lúcio. Por Colombia participarán dos de los jugadores más icónicos de su historia, Carlos "El Pibe" Valderrama y Faustino Asprilla, mientras que Argentina estará representada por referentes históricos como Ariel Ortega y Rolando Schiavi.

A ellos se suman destacadas figuras del fútbol europeo como Wesley Sneijder y Clarence Seedorf por los Países Bajos; Ricardo Quaresma y Vítor Baía por Portugal; Fernando Morientes y Michel Salgado por España, y los campeones del mundo italianos Marco Materazzi y Alessandro Nesta. El equipo anfitrión de Curaçao también contará con reconocidos talentos locales como Stallone Isenia, Ranties "Terry" Rosina y Ludjino "Jin" Hojer.

El torneo se disputará en un formato dinámico de equipos de cinco jugadores por selección, con partidos de dos tiempos de quince minutos que prometen encuentros intensos y llenos de talento. Este formato permite a los aficionados revivir la magia y la creatividad de algunos de los futbolistas más influyentes de las últimas décadas en un ambiente festivo que celebra el legado del fútbol internacional.

Las entradas para el evento ya se encuentran disponibles. Los boletos para adultos tienen un valor de XCG 75 por noche, aproximadamente 42 dólares, mientras que las entradas para niños hasta los 15 años tienen un costo de XCG 50 por día, cerca de 28 dólares. También se ofrecerán pases combinados para los dos días del torneo por XCG 125 para adultos (alrededor de 70 dólares) y XCG 80 para niños (aproximadamente 45 dólares). Para quienes busquen una experiencia más exclusiva, habrá opciones VIP disponibles por XCG 250 por día, cerca de 140 dólares, o XCG 475 por un pase combinado para ambos días, equivalente a aproximadamente 265 dólares.