Ariadna Montiel intensifica despliegue territorial del Bienestar con gira por Coahuila y Nuevo León

En una jornada marcada por la movilización operativa de la política social federal en el norte del país, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, realizó este 17 de marzo una gira de trabajo por Coahuila y Nuevo León, donde sostuvo encuentros masivos con servidoras y servidores de la nación encargados de ejecutar el programa “Bienestar Casa por Casa”.

Durante las reuniones, la funcionaria federal reconoció el trabajo territorial del personal que opera los programas sociales y les transmitió —según el mensaje oficial— el agradecimiento del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su “entrega y vocación de servicio” en la implementación de las estrategias de atención directa a la población.

Operación territorial y visitas domiciliarias

La gira tuvo como eje central el fortalecimiento logístico del esquema de visitas domiciliarias, mediante el cual brigadas de Bienestar acudirán directamente a los hogares de personas adultas mayores y personas con discapacidad para realizar evaluaciones de salud, seguimiento de necesidades y actualización de información social.

Este modelo busca reducir la necesidad de traslados hacia módulos u oficinas gubernamentales, al tiempo que permite levantar un censo de condiciones médicas básicas y detectar oportunamente requerimientos de atención.

Arranque de la credencialización en salud

Uno de los anuncios más relevantes de la jornada fue el inicio del proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud, que pretende unificar la identificación de beneficiarios de programas sociales para facilitar su acceso a servicios médicos.

Ariadna Montiel Excélsior

De acuerdo con lo informado en los encuentros operativos, esta credencial permitirá integrar expedientes clínicos alimentados con los datos recopilados durante las visitas “casa por casa”, lo que abriría la puerta a una coordinación más estrecha entre la política social y el sistema de salud.

Norte estratégico para la política social

La presencia de la titular de Bienestar en Coahuila y Nuevo León se considera estratégica por las características demográficas y urbanas de entidades como Monterrey y Saltillo, donde la dispersión poblacional y la movilidad laboral plantean retos distintos a los observados en regiones del sur del país.

En el despliegue también participan coordinadores regionales y figuras políticas vinculadas a la estructura operativa del programa, con el objetivo de consolidar la cobertura territorial y garantizar la ejecución de las nuevas fases de identificación y levantamiento de información.

Transición hacia atención integral

El gobierno federal ha planteado que este tipo de operativos forma parte de la consolidación del llamado “Humanismo Mexicano”, una visión que busca evolucionar de la entrega de apoyos económicos hacia esquemas de acompañamiento integral en salud y bienestar social dentro del propio hogar de los beneficiarios.

Con estas acciones, la Secretaría de Bienestar inicia una etapa de intensificación territorial en el norte del país, enfocada en ampliar la cobertura de programas y fortalecer los mecanismos de atención directa a la población vulnerable.

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