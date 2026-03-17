Pedro Haces participa en la OEA y destaca papel de México en democracia

En el marco de su agenda de trabajo en Washington, D.C., el diputado federal y líder sindical Pedro Haces Barba participa en reuniones y espacios de diálogo vinculados a la Organización de los Estados Americanos (OEA), en un contexto en el que se conmemoran los 25 años de la Carta Democrática Interamericana y se reabre el debate sobre el futuro de la democracia en la región.

En este marco, el legislador destacó la vigencia de este instrumento como base para fortalecer las instituciones y la vida democrática en el continente.

“La democracia no es un punto de llegada, sino una tarea permanente que exige instituciones sólidas, ciudadanía activa y cooperación regional efectiva”, señaló.

Su participación se da en un contexto en el que los países de América enfrentan nuevos desafíos en materia de gobernanza, desigualdad, migración y fortalecimiento institucional, temas centrales en los encuentros que se desarrollan en la capital estadunidense.

En estos espacios, Haces Barba destacó la importancia de consolidar un modelo de desarrollo que combine estabilidad institucional, crecimiento económico y bienestar social como base para el futuro de la región.

Asimismo, subrayó que la coordinación entre países es fundamental para enfrentar retos comunes como la transformación del empleo, la movilidad laboral y la competitividad económica.

Tan solo en el proceso electoral más reciente, más de 98 millones de mexicanas y mexicanos fueron convocados a participar en una de las jornadas democráticas más grandes del mundo.

Desde su doble responsabilidad como legislador y líder sindical, Haces Barba impulsó una visión orientada a fortalecer el vínculo entre desarrollo económico, derechos laborales y estabilidad institucional.

Durante su estancia en Washington, el legislador sostiene encuentros con actores políticos y representantes internacionales, en los que aborda temas relacionados con democracia, cooperación regional y futuro del trabajo.

Con esta participación en espacios vinculados a la OEA, Pedro Haces coloca a México como un actor activo en el diálogo regional sobre el futuro democrático del continente.

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