Balacera en Tuxpan, Veracruz, deja una persona muerta

La tarde de este martes una agresión armada en la colonia 5 de Julio dejó un hombre muerto y otro gravemente herido, en un nuevo episodio de violencia que mantiene en alerta a este puerto del norte de Veracruz.

Vecinos de la calle Galeana llamaron a las autoridades después de escuchar varias detonaciones frente a una tienda de abarrotes. Cuando llegaron policías municipales y estatales, encontraron a dos hombres tirados en la vía pública, ambos con heridas de bala.

Paramédicos confirmaron que uno de ellos ya había fallecido. El otro fue trasladado de urgencia a un hospital cercano. Hasta el momento, ninguno ha sido identificado oficialmente.

La zona quedó acordonada por fuerzas estatales y federales, mientras personal de la Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo y aseguró casquillos y otros indicios. No hay personas detenidas.

Habitantes del área señalaron que los atacantes viajaban en un vehículo compacto y escaparon a toda velocidad tras el ataque. Aunque las autoridades no han dado a conocer un posible móvil, la primera línea de investigación apunta a un ataque directo.

Este hecho se suma a una serie de agresiones armadas registradas en Tuxpan en las últimas semanas, situación que ha generado preocupación entre comerciantes y familias de la región norte del estado.

Balacera en Poza Rica

En Poza Rica, horas antes se registró una persecución que desató una intensa movilización policiaca en la colonia Revolución, donde sujetos armados atacaron a una patrulla y posteriormente despojaron a un taxista de su unidad para continuar la huida.

El intercambio de disparos obligó a vecinos y comerciantes a resguardarse mientras corporaciones estatales y federales desplegaban un operativo en calles aledañas y sobre el bulevar Bicentenario.

El taxi robado fue localizado más tarde en la colonia La Yanga, sin que se reportaran detenidos. Aunque las autoridades no han establecido una conexión directa entre este hecho y la violencia registrada en Tuxpan, ambos incidentes ocurrieron en un lapso corto y dentro del mismo corredor de seguridad que comparten los municipios del norte de Veracruz, donde en los últimos días se han reforzado los patrullajes federales.

RLO