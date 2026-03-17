¡No lo deje que se duerma! Taxista se convierte en héroe por traslado de emergencia

Un taxista de aplicación conmovió a la comunidad entera cuando se solidarizó con una mujer cuyo nieto de algunos meses de vida necesitaba atención médica de emergencia, esto en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

El momento quedó registrado en un video captado por el propio chofer de este auto. En las imágenes aparece la mujer sentada en la parte trasera del vehículo sosteniendo al bebé en sus brazos y visiblemente angustiada.

El hombre observó que la mujer atravesaba por un mal momento, por lo que le preguntó si ocurría algo, a lo que ella comenzó a contarle que el bebé se había caído de las escaleras.

El chofer de aplicación le aconsejó evitar que el niño se durmiera y aceleró su unidad para llegar cuanto antes a las instalaciones del Hospital Materno Infantil, ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

No lo deje dormir, levántelo y ahorita a ver si nos encontramos una patrulla pa' que nos haga escolta", se escucha decir al taxista.

Al seguir su camino, el chofer se encontró con un elemento de tránsito a quien le dijo que se encontraba en una emergencia, pues el bebé necesitaba atención médica cuanto antes. El oficial rápidamente se subió a su motocicleta y manejó frente al chofer para abrirle paso entre el tráfico de la ciudad.

Finalmente, el chofer de aplicación pudo llegar a tiempo al Hospital Materno Infantil, donde el bebé fue atendido.

En el video se observa al chofer agradecer el gesto del oficial de tránsito, quien sin pensarlo confió en las palabras del hombre y procedió a abrirle camino en la vialidad.

El gesto de este chofer, aunado al actuar del oficial de tránsito, conmovieron a la ciudadanía, quienes reconocieron sus acciones.

Taxista devuelve cartera olvidada

Los primeros días de este 2026, un taxista de Escobedo se ganó el reconocimiento de la ciudadanía, luego de que entregó una cartera con dinero que fue olvidada por una pasajera.

La historia fue compartida por la hija de la mujer que había solicitado el servicio de taxi, cuyo conductor no se quedó con el dinero, sino que optó por devolverlo a su dueña.

El caso cobró todavía mayor relevancia, porque según el reporte, el dinero olvidado estaba destinado a ser utilizado para pagar el impuesto predial, lo cual será posible gracias a la honradez del conductor.

¿Cómo sucedió todo?

De acuerdo con el testimonio de Laura Martínez, su madre Juany había tomado un taxi que la trasladó desde su lugar de trabajo hasta su casa.

Sin embargo, al momento de bajar del vehículo, su cartera se deslizó y quedó abandonada en el auto.

Al ver este objeto dentro de su coche, el taxista lo observó a detalle y encontró que dentro había un número telefónico, por lo que llamó a él y fue ahí en donde logró comunicarse con la hija de la pasajera que recién había bajado.

“El día de hoy mi mama se bajó de este taxi después de llegar de trabajar donde estaba repartiendo rosca en Satélite y se le cayó su monedero donde traía sus credenciales y dinero por si tenía chance de ir a pagar el catastro”, contó Laura Martínez.

Luego de darse cuenta que había bajado del taxi sin su cartera, la mujer dijo a su hija que se encontraba resignada, por lo que simplemente se puso a rezar para que su dinero olvidado llegara a manos de una persona de buen corazón.

La verdad mi mamá se había resignado a perder lo que traía en dinero y solo dijo ‘Dios, que se lo encuentre alguien bueno y de buen corazón que en verdad lo necesite’”.

La mujer consideró que Dios escuchó a su madre, ya que el dinero cayó en las mejores manos posibles.

Dios la escuchó porque el taxista se comunicó conmigo porque mi mamá trae en su cartera mi número de celular para emergencia anotado”, comentó.

Por último, Laura Martínez agradeció al taxista por su acción, asimismo, aprovechó para subir algunas imágenes donde se aprecia cómo el conductor llega al domicilio de la hija de la pasajera para entregarle su dinero.

Gracias, mil gracias a este taxista que la verdad por pena no le pregunté su nombre, no sabes cómo actuar ante esta situación que nunca nos había pasado. Dios lo bendiga al señor taxista, nos dijeron que era de Escobedo y solo desde allá vino con su familia a dejarle la bolsa a mi mamá”, puntualizó la mujer.

Cabe señalar que la buena acción del taxista fue recompensada por la hija de la dueña de la cartera, quien aseguró haberle dado algo de dinero por su esfuerzo y honestidad.

jcp