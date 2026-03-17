Descubren en México nueva especie de mosasaurio que habitó hace 70 millones de años

Científicos de México e Inglaterra informaron el hallazgo de una nueva especie de mosasaurio que habitó hace 70 millones de años, el anuncio fue hecho en el Museo del Desierto de Saltillo, Coahuila.

El jefe del Departamento de Paleontología del Museo del Desierto, Héctor Rivera Sylva, informó que fue en el 2001 cuando el ejemplar fue descubierto al noreste de Linares, Nuevo León, y al cual se le dio el nombre tras años de investigación: Prognathodon Cipactli, un reptil marino, depredador y que tenía preferencia por capturar presas de gran tamaño.

“Linares no era lo que conocemos actualmente, era mar y estaba lejos de la costa, es por eso que estos animales podían llegar y habitar Nuevo León”, explicó.

Puntualizo que se analizaron las piezas del cráneo, dentario, la maxila y frontal, que es la parte de arriba del cráneo que en mosasaurios es sumamente importante.

El científico sostuvo que se trata de un animal de cinco o seis metros de largo.

“Es un adulto y obviamente un nadador muy bueno”, señaló.

El hallazgo fue publicado recientemente en la revista científica alemana Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Prognathodon Cipactli, que lo destaca como un reptil marino, depredador y que tenía preferencia por capturar presas de gran tamaño.

El mosasaurio era un reptil marino que dominaba los mares en el periodo Cretácico.