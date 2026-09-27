Ronald Johnson recibe a Douglass Benning como nuevo jefe de misión adjunto

El embajador estadounidense, Ronald Johnson, dio la bienvenida a México a Douglass Benning, como jefe de misión adjunto en la representación diplomática.

Acompañado de su esposa, Alina Johnson, y personal de la embajada, Johnson anticipó un trabajo conjunto en aras de lograr un mayor fortalecimiento de la relación bilateral con México.

“Fue un placer reunir a amigos y socios de diversos sectores en México para dar la bienvenida a Douglass Benning, nuestro nuevo Subjefe de Misión. Douglass llega con una amplia experiencia y un profundo entendimiento de nuestra relación bilateral, y me alegra tenerlo como mi deputy. Sé que trabajará de cerca con todos ustedes mientras continuamos nuestros esfuerzos para fortalecer la relación entre nuestros dos países”

El jefe de misión adjunto Douglass Benning se incorporó al Departamento de Estado en 1996 y es miembro de carrera del Servicio Exterior con el rango de ministro consejero.

Antes de llegar a nuestro país, el funcionario fue cónsul general de los Estados Unidos en Milán, Tegucigalpa, Londres, Praga y la Ciudad de México.

De 2021 a 2023, fungió como subsecretario de Estado adjunto principal para la Oficina de Asuntos Consulares, gestionando las operaciones consulares globales del Departamento de Estado.

La embajada detalló que Douglass Benning cuenta con una amplia experiencia en el ámbito consular, donde ha ejercido como subsecretario adjunto de Recursos, director ejecutivo, asesor principal y director de Operaciones Nacionales de Visas. Asimismo, entre 2015 y 2016 dirigió el centro de comunicaciones y gestión de crisis de 24 horas del Departamento de Estado, entidad de la cual ya había sido subdirector.

También, de 2014 a 2015 trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional como subsecretario ejecutivo, gestionando las comunicaciones interinstitucionales.

El nuevo jefe de misión adjunto se graduó de la Universidad de Tulane, donde obtuvo una licenciatura en ciencias políticas. Habla español e italiano. Nació en Augusta, Georgia, está casado, tiene dos hijos adultos y es un ávido jugador de tenis, destacó la embajada.