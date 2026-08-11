Rocky, símbolo de la crueldad en Coahuila: 303 indagatorias y una impunidad casi absoluta

Rocky es hoy el rostro de la indignación por maltrato y crueldad animal, pero detrás de él hay una estadística negra que estremece.

Solo entre 2024 y 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra que la Fiscalía General del estado abrió 303 carpetas de investigación por estos delitos.

La geografía del maltrato revela que Saltillo concentra el 60 por ciento de los casos, seguido por Torreón y Piedras Negras.

Lo más alarmante es la saña con la que se cometen las agresiones a los seres sintientes. Los expedientes describen muerte de animales víctimas de armas de fuego, armas blancas, brutal ferocidad, envenenamiento y abandono.

De los cientos de casos denunciados ante la Fiscalía General de Coahuila, el Poder Judicial del estado revela que entre 2017 y 2023 apenas 10 casos de crueldad animal fueron judicializados, y aun cuando hay proceso, la sanción es mínima.

La mayoría de los casos terminan en una “suspensión condicional” o una reparación del daño que equivale a un bulto de alimento. El agresor paga una multa o hace servicio social y recupera su libertad de inmediato.

Otra instancia que recibe denuncias de maltrato o crueldad animal es la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado (PROPAEC), la cual reporta que de 182 casos registrados de 2020 a la fecha, concluyó 170, pero omite transparentar la manera en la que se resolvieron o la sanción fijada a la persona responsable.