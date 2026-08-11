Jalisco y Segob pactan acuerdo estratégico para impulsar proyectos de infraestructura prioritarios

El Gobierno de Jalisco y la Secretaría de Gobernación (Segob) alcanzaron un acuerdo estratégico para establecer mecanismos de trabajo conjuntos dirigidos a impulsar los proyectos de infraestructura prioritarios de la entidad, con especial énfasis en las obras destinadas a garantizar el abasto y elevar la calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara.

A través de un mensaje institucional, las autoridades estatales expresaron su reconocimiento a la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, tras la reunión de trabajo en la que se coordinaron los esfuerzos entre la federación y el gobierno estatal para asegurar los recursos y la operatividad de estas acciones de alto impacto para la población jalisciense.

"Agradezco a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la reunión de trabajo en la que acordamos los mecanismos conjuntos, entre la federación y el estado, para llevar a cabo los grandes proyectos de Jalisco", destacó el gobernador del estado Pablo Lemus, al dar a conocer los alcances del encuentro.

El entendimiento busca consolidar una agenda hídrica integral que atienda de manera definitiva las demandas de almacenamiento, potabilización y distribución del recurso hídrico en la zona conurbada de la capital jalisciense, priorizando el bienestar de los habitantes y el desarrollo sostenible de la región.