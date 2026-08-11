Incendio en jardín de niños provoca intensa movilización

Un jardín de niños llamado Guadalupe Amor se incendió durante la tarde-noche de este martes en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, reportó Protección Civil.

De acuerdo con los primeros informes el incendio tuvo lugar a las 19:23 horas en el cruce de la avenida Juan Pablo II y Monte Carpatos a la altura de la colonia Francisco Garza Sada en el citado municipio.

Se estima que el incendio se derivó de trabajo de remodelación al interior del inmueble y que el siniestro no dejó personas heridas.

Al lugar llegaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y equipo de bomberos quienes procedieron con las labores para sofocar el incendio.

Un video proporcionado por las corporaciones de auxilió mostró el momento en el que los elementos procedían a sofocar el incendio y era posible como una densa columna de humo negro emanaba del interior de este inmueble marcado con el número 320.

Aunque la institución se encontraba cerrada, personal administrativo acudía al sitio pues mantenía inscripciones abiertas, no obstante, al momento del incendio no había personal docente y/o administrativo ni personal encargado de realizar labores.

Alrededor de las 20:28 horas el incendio en el Jardín de Niños fue controlado; sin embargo, el incendio causó una fuerte movilización y puso en alerta a los vecinos de la zona.

El incendio en el jardín de niños Guadalupe Amor se da a dos semanas de que arranque el ciclo escolar, por lo que se estima que el personal administrativo se enfrente a algunos problemas estructurales para garantizar que niñas, niños y personal docente puedan estar seguros al tomar sus clases.

En prepa suspenden clases por incendio

Por otra parte, este martes la preparatoria Álvaro Obregón de la UANL informó de la suspensión de clases presenciales para este día y, en su lugar, ofrecerlas mediante una plataforma de uso interno.

El motivo de la suspensión de clases se dio a raíz de un incendio en un basurero que se encuentra a pocos metros de este edificio ubicado en la avenida Churubusco, en Monterrey.

La medida fue aplicada únicamente implica a la Unidad 1 en Churubusco, y no a los demás planteles ubicados en otros municipios, esto como una forma de mantener seguros a alumnos y personal docente.