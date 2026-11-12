Robo al autotransporte deja pérdidas por 7 mil mdp anuales, alertan empresarios

El robo al autotransporte de carga en México —cada vez más violento— representa un impacto económico estimado en alrededor de siete mil millones de pesos anuales.

Esta problemática, sumada a las nuevas restricciones comerciales de Estados Unidos, obliga a las empresas a replantear sus estrategias de seguridad y protección patrimonial.

Lo anterior quedó de manifiesto en una mesa de expertos moderada por Ana María Salazar, reconocida especialista en seguridad nacional y relaciones México-Estados Unidos, en la que participaron el general Juan Carlos Guzmán, representante de la Guardia Nacional, y el comisario Luis Abraham Said Báez Martínez, director de Evaluación y Despliegue de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

En este marco, Luis Bosch, director general de AI27, señaló la necesidad de evolucionar hacia modelos de protección integral que combinen innovación tecnológica, inteligencia preventiva y talento humano para anticipar riesgos y garantizar la continuidad operativa de las organizaciones.

El directivo de esta empresa mexicana especializada en seguridad con casi 25 años de trayectoria manifestó que es posible evitar riesgos tales como robo de mercancías o vehículos, y sobre todo sanciones de diversa índole, mediante la prevención estableciendo políticas dentro de las empresas con la finalidad de asegurar los bienes y mercancías.

“En un entorno donde las amenazas evolucionan constantemente, la seguridad deja de ser una función exclusivamente operativa para convertirse en un componente estratégico de la gestión empresarial”, subrayó.

Luis Bosch destacó que AI27 cuenta con equipos altamente especializados y tecnología de vanguardia para brindar atención las 24 horas del día, fortalecer la seguridad de las empresas y sus colaboradores, prevenir riesgos y garantizar una respuesta oportuna ante incidentes, en estrecha coordinación con las autoridades.

Indicó que AI27 prioriza la protección de las personas como eje fundamental de su estrategia de seguridad: “Más allá de resguardar mercancías, instalaciones y activos, la compañía enfoca sus esfuerzos en salvaguardar la vida y la integridad de operadores y colaboradores, mediante acciones preventivas, protocolos especializados y tecnología de vanguardia”.