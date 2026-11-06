Hallan a chofer maniatado tras un asalto en Edomex; otro le salva la vida

Con las manos y los pies amarrados, asustado y sin sus pertenencias, un operador de tráiler fue encontrado cerca de la caseta de Chalco, en el Estado de México, luego de que delincuentes le robaron su unidad y lo abandonaron en un cerro.

Se trata de Juan Gabriel N, quien había salido de Veracruz con un cargamento de jabón que debía entregar en Cuautitlán Izcalli. Sin embargo, cuando circulaba por el Circuito Exterior Mexiquense, fue interceptado por sujetos que viajaban en dos camionetas, una negra y otra color beige.

Los delincuentes lo obligaron a bajar del tráiler, lo subieron a una de las camionetas y estuvieron dando vueltas con él durante varias horas, hasta que finalmente lo abandonaron en lo alto de un cerro.

Juan Gabriel tenía las muñecas y los tobillos sujetos con cinchos de plástico. Como pudo, logró bajar del cerro, incluso rodando por el terreno, hasta llegar a un punto donde alguien pudiera verlo.

Lo abandonaron en un cerro y bajó como pudo a pie de carretera Especial

De repente Felipe, otro operador que lleva 35 años trabajando detrás del volante de un tráiler, lo encontró y decidió detenerse para ayudarlo.

El hombre llevaba casi cinco horas privado de su libertad y, además de quedarse sin su camión, los delincuentes le habían quitado sus pertenencias, por lo que tampoco tenía manera de comunicarse con su familia.

Felipe decidió grabar un video para avisarle a la mamá de Juan Gabriel que su hijo estaba vivo y fuera de peligro.

"Jefa, soy yo, Gabriel.

... Le quitaron el camión a su hijo, jefa, pero está bien, está bien, gracias a Dios está bien", se escucha en la grabación.

La respuesta de la mujer fue de alivio al saber que su hijo había sobrevivido al asalto: "Gracias a Dios que estás bien, hijo. Bendito sea Dios que estás bien".

Además, Felipe también aprovechó para cuestionar la falta de solidaridad entre los propios conductores. Contó que intentó pedir ayuda a otros traileros, aunque ninguno quiso detenerse.

"Es que nadie se para. Me cae que somos bien cul¨*r@s, a tres les hice la parada y ni quién me haga caso", lamentó.

Después de auxiliarlo, Felipe llevó a Juan Gabriel con elementos de la Guardia Nacional para que pudiera recibir apoyo y presentar la denuncia por lo ocurrido.

El operador aseguró que este tipo de situaciones se han vuelto cada vez más preocupantes para quienes trabajan transportando mercancías por carretera.

"Cada vez está peor. Anteriormente nada más robaban la mercancía, abandonaban los camiones. Ahora ya sé hasta de compañeros que hasta los secuestran y cobran a sus familias", relató.

Aunque reconoció que detenerse a ayudar a otro conductor también implica riesgos, Felipe consideró que no pueden permanecer indiferentes cuando uno de sus compañeros está en peligro.