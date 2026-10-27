Paro nacional de transportistas: Canacar inicia diálogo con Segob 

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) informó que este martes iniciaron el diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob).

Estimados compañeros autotransportistas de carga, hacemos de su conocimiento que el día de hoy martes 27 de octubre darán inicio las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación", indicó la Cámara en sus redes sociales.

Tras la primera reunión con la dependencia, Augusto Ramos, presidente de la Canacar explicó que buscan responder a las necesidades de los transportistas del país.

Este paro nacional, esta manifestación pacífica en todo el país ha sido suma de necesidades que tiene el autotransporte de carga, en esta mesa de trabajo que tuvimos con Secretaría de Gobernación se alinearon cuatro mesas”, detalló Ramos.

Especial

La primera mesa, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se llevó a cabo el martes y el objetivo de la Canacar es contar con mejores condiciones alineadas con el mensaje de darle resultados tangibles al sector.

Por su parte, Lauro Rincón, presidente de la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac), dijo que el paro concluyó y que los transportistas se desplazan a sus lugares de origen.

Quedan las carreteras despejadas, quedan libres, alcanzamos muy buenos acuerdos que son en beneficio de los transportistas y sobre esa línea seguiremos trabajando”, mencionó Rincón.

En las mesas buscan dialogar con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Guardia Nacional, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Marina y Aduanas.

Cuartoscuro

Inconformidades

Carlos García, presidente de la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac) espera que se trabaje en conjunto, incluyendo a los estados y los municipios.

El problema no es sólo federal, es también estatal y mumicipal hablando del tema de corrupción y de la sobreregulación”, destacó García.

El viernes pasado, las organizaciones que representan al transporte de carga en México anunciaron un paro de labores, a partir del lunes 26 de octubre, en carreteras, acotamientos y zonas aledañas de aeropuertos, puertos, terminales centros de distribución para que sean escuchados los temas pendientes del sector.

Este lunes, la Secretaría de Gobernación (Segob) se reunió con organizaciones que representan al grande carga como la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin).

Durante el paro nacional, la Canacar expresó que seguían unidos, abiertos al diálogo y firmes en su exigencia de soluciones.