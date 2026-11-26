Una botella de reloj de arena que encaja con otra de estructura hexagonal. No es solamente una decisión estética: detrás de esta propuesta está la intención de cambiar la manera en que las marcas presentan las bebidas sin alcohol y evitar que sean percibidas como una segunda opción frente a sus versiones tradicionales.

La diseñadora mexicana Dominique Díaz Hierro desarrolló Roku Zero, un proyecto conceptual de branding y packaging para Suntory Global Spirits que fue reconocido con un Graphite Pencil en los D&AD New Blood Awards de 2025, certamen internacional celebrado en Londres que distingue el trabajo de nuevos talentos creativos.

La propuesta parte de una observación sobre la industria de las bebidas: con frecuencia, las alternativas sin alcohol conservan prácticamente la misma presentación que sus versiones originales, con cambios de etiqueta, color o alguna indicación adicional para diferenciarlas.

Para Roku Zero, Díaz Hierro decidió intervenir directamente en la estructura del envase.

Dos botellas, una misma identidad

El diseño toma como referencia la emblemática botella hexagonal de Roku Gin, cuya geometría representa los seis ingredientes botánicos japoneses utilizados en su elaboración.

Excélsior

En lugar de abandonar esa identidad, la diseñadora conservó la estructura de seis lados y la transformó en una silueta de reloj de arena para Roku Zero.

El resultado son dos envases con personalidades propias: uno mantiene la geometría hexagonal del producto original, mientras que el otro presenta una forma estilizada, con superficies translúcidas y acabados que distinguen visualmente la alternativa sin alcohol.

Sin embargo, la diferencia no significa separación.

Ambas botellas fueron concebidas para encajar entre sí. Su geometría permite colocarlas juntas, formando una composición compacta que busca facilitar su almacenamiento y exhibición.

El diseño también comunica

La intención de Roku Zero va más allá de crear un envase atractivo. El proyecto busca intervenir en la manera en que los consumidores perciben las opciones con y sin alcohol.

La diseñadora plantea que, cuando una alternativa sin alcohol aparece como una simple variación del producto original, también puede transmitir la idea de que tiene una posición secundaria dentro de la familia de una marca.

Por ello, el concepto propone que las dos botellas compartan espacio y protagonismo.

La relación física entre sus formas convierte una decisión funcional —acomodarlas juntas— en una oportunidad para comunicar que ambas opciones tienen el mismo valor.

Esta propuesta también toma en cuenta los cambios en los hábitos de consumo de las nuevas generaciones, particularmente de la Generación Z, que muestra una aproximación más flexible a las bebidas y a las ocasiones de consumo.

Una idea que va más allá de la etiqueta

Uno de los aspectos más interesantes del trabajo de Díaz Hierro es que amplía el papel del diseño de empaques.

Tradicionalmente, el branding busca distinguir un producto mediante su logotipo, colores, tipografía y presentación. Roku Zero explora otra posibilidad: que la propia estructura del objeto influya en cómo se organiza, se exhibe y se interpreta.

La propuesta plantea que una botella puede comunicar incluso antes de que el consumidor lea su etiqueta o conozca las características del producto.

Aunque se trata de un concepto de diseño y su impacto en el comportamiento de los consumidores tendría que comprobarse en condiciones reales de comercialización, el proyecto abre una discusión sobre la manera en que las marcas representan las alternativas sin alcohol.

En Roku Zero, la diferencia no está pensada para colocar un producto por debajo de otro, sino para hacer que ambos compartan el mismo espacio.

Talento mexicano de exportación

El reconocimiento obtenido por Dominique Díaz Hierro en los D&AD New Blood Awards 2025 también pone de relieve el talento mexicano que está encontrando espacios en escenarios internacionales del diseño y la creatividad. Su propuesta demuestra que las nuevas generaciones de diseñadores del país pueden desarrollar conceptos capaces de dialogar con marcas globales, cuestionar prácticas de la industria y aportar soluciones desde el pensamiento creativo.

Más allá del reconocimiento, Roku Zero destaca por convertir una inquietud sobre la representación de las bebidas sin alcohol en una propuesta concreta de diseño. Díaz Hierro no se limitó a modificar una etiqueta o renovar la apariencia de un envase: replanteó la relación entre dos productos a partir de su forma y funcionalidad.

Así, el trabajo de la diseñadora mexicana se suma a los proyectos que muestran cómo el talento nacional puede trascender las fronteras y participar en conversaciones internacionales sobre branding, innovación y consumo. Una idea que recuerda que el diseño mexicano también tiene mucho que aportar a la manera en que las marcas se relacionan con las personas.