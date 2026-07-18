Se recuperan niveles en caudal del Río Bravo en Piedras Negras

Durante la mañana de este sábado, el Río Bravo comenzó a recuperar sus niveles normales de caudal de agua, luego de alcanzar su punto máximo de mil 508 metros cúbicos durante la tarde del viernes, en Piedras Negras, Coahuila.

Francisco Contreras Obregón, coordinador Regional de Protección Civil de Coahuila, dio a conocer que la disminución en el caudal sería más rápida que el aumento generado derivado de los escurrimientos provenientes de Texas.

De acuerdo con la información proporcionada, el flujo disminuyó de los mil 508 metros cúbicos por segundo, durante la tarde del viernes, a 629 metros cúbicos por segundo el sábado por la mañana.

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De acuerdo con las medidas de estaciones hidrológicas, a las 9:00 horas de este sábado se reportaba un caudal de 629 metros cúbicos por segundo, los niveles irán disminuyendo de forma gradual hasta registrar los 150 y 200 metros cúbicos por segundo niveles normales que maneja el Río Bravo, dieron a conocer especialistas.

Autoridades no reportan daños en los puentes internacionales que conectan Piedras Negras con Eagle Pass. Los monitoreos van a continuar por parte de las autoridades para evitar riesgos a la población.