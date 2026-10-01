Río Bravo invade avenidas y colonias en Ciudad Juárez

El ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua, cerró varias avenidas que fueron inundadas por el desbordamiento del río Bravo y llamó a la población a evitar circular o acercarse a la zona.

El jueves, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal rescataron a un hombre del caudal del río Bravo, el cual era arrastrado por la corriente a la altura del bulevar Juan Pablo II y calle Moctezuma, en la colonia Cuauhtémoc.

La Coordinación General de Seguridad Vial anunció que derivado del incremento en el cauce del río Bravo se mantienen los cierres y modificaciones a la circulación vial en el Bulevar Juan Pablo II y Versalles, en la Avenida Rafael Pérez Serna y el Bulevar Bernardo Norzagaray.

La afectación se extendió aproximadamente un kilómetro Foto: Carlos Coria Rivas

Además, otras calles fueron bloqueadas como el desnivel de la avenida 16 de septiembre y el Eje Vial Juan Gabriel y Francisco I. Madero.

La Dirección General de Protección Civil mantuvo labores de supervisión, vigilancia y contención durante la noche del miércoles y la madruga del jueves ante el incremento del nivel del río Bravo y la salida de agua hacia vialidades de Ciudad Juárez.

En la zona de avenida Del Charro y Juan Pablo II se registró acumulación de agua debido a que el nivel del río provocó la inversión del flujo en un conducto pluvial que normalmente permite desalojar el agua.

La afectación se extendió aproximadamente un kilómetro y dejó únicamente dos carriles disponibles para la circulación en un sentido.