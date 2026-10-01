Río Bravo invade avenidas y colonias en Ciudad Juárez
El ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua, cerró varias avenidas que fueron inundadas por el desbordamiento del río Bravo
El ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua, cerró varias avenidas que fueron inundadas por el desbordamiento del río Bravo y llamó a la población a evitar circular o acercarse a la zona.
El jueves, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal rescataron a un hombre del caudal del río Bravo, el cual era arrastrado por la corriente a la altura del bulevar Juan Pablo II y calle Moctezuma, en la colonia Cuauhtémoc.
La Coordinación General de Seguridad Vial anunció que derivado del incremento en el cauce del río Bravo se mantienen los cierres y modificaciones a la circulación vial en el Bulevar Juan Pablo II y Versalles, en la Avenida Rafael Pérez Serna y el Bulevar Bernardo Norzagaray.
Además, otras calles fueron bloqueadas como el desnivel de la avenida 16 de septiembre y el Eje Vial Juan Gabriel y Francisco I. Madero.
La Dirección General de Protección Civil mantuvo labores de supervisión, vigilancia y contención durante la noche del miércoles y la madruga del jueves ante el incremento del nivel del río Bravo y la salida de agua hacia vialidades de Ciudad Juárez.
En la zona de avenida Del Charro y Juan Pablo II se registró acumulación de agua debido a que el nivel del río provocó la inversión del flujo en un conducto pluvial que normalmente permite desalojar el agua.
La afectación se extendió aproximadamente un kilómetro y dejó únicamente dos carriles disponibles para la circulación en un sentido.