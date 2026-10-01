Roberto Velasco encabeza Mecanismo de Consultas entre México y Qatar

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, recibió este jueves al ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Qatar, Sultan bin Saad Al-Muraikhi, quien realiza una visita de trabajo a México.

Ambos encabezaron la tercera reunión del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común entre México y Qatar, espacio de diálogo en el que intercambiaron opiniones sobre la situación geopolítica actual, los avances en la relación bilateral y las oportunidades económicas, comerciales y de inversión entre ambos países.

De acuerdo con la Cancillería, durante la reunión se reconoció el avance significativo que representa para los dos países la próxima apertura de la agregaduría naval en la Embajada de México en Qatar, con miras a una mayor cooperación en temas marítimos y de seguridad.

El Canciller Velasco destacó el diálogo que se ha establecido con Qatar en materia de mediación, que refuerza la colaboración entre México, Qatar, Suiza y Noruega para impulsar acciones de diplomacia preventiva, mediación y la resolución de conflictos, que se abordaron en el marco de la reciente Asamblea General de la ONU.

El secretario Velasco y el ministro de Estado Al-Muraikhi suscribieron varios instrumentos bilaterales, con los que se amplía el andamiaje jurídico bilateral entre México y Qatar:

Un acuerdo de supresión de visas en pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales

Un memorándum sobre cooperación en materia de capacitación y educación diplomática.

Cabe destacar que durante este 2026 se celebra el Año de la Cultura México-Qatar con un programa que incluye actividades artísticas, culturales y gastronómicas en ambos países.

"La paz no se impone": Roberto Velasco

Por Manuel Ocaño

En días pasados, el canciller mexicano, Roberto Velasco Álvarez, acudió a la Asamblea General de la ONU, donde resaltó que México ha sabido cooperar con otras naciones mientras respeta su soberanía y vela por los derechos humanos de los connacionales en el extranjero.

México ha demostrado que un país puede cooperar estrecha y respetuosamente con sus socios y al mismo tiempo hacer valer su soberanía”, dijo categórico el secretario mexicano de Relaciones Exteriores.

Al asegurar que “la paz no se impone”, el canciller dijo que México “se fortalece frente a retos compartidos, que respetuosamente recuerdo se ancla en principios como el respeto a la soberanía e integridad territorial”.

Declaró que “la soberanía no se mide en ejércitos ni en recursos materiales; todas las naciones, todos los pueblos, valen lo mismo ante el derecho”.

Resaltó que el gobierno de México quiere de manera respetuosa defender los derechos humanos de los connacionales en el extranjero, como en Estados Unidos.

Al hablar de la seguridad nacional en México, el canciller se refirió a la notable reducción de homicidios dolosos durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. “Este hito no se logró con la lógica de la guerra ni renunciando a los derechos humanos ni haciendo de la fuerza la única respuesta”, declaró.

Aunque el funcionario mexicano pareció referirse a temas con los que el presidente Donald Trump arremetió contra México en su turno al frente de la asamblea de la ONU, el secretario mexicano no mencionó a Estados Unidos ni el nombre de Trump en ningún momento en su participación.

El canciller mexicano habló también de las relaciones comerciales entre ambos países, recordando que México es el principal socio comercial de Estados Unidos.

Dijo que “ninguna nación construye su futuro desde el aislamiento”, y también “su soberanía se fortalece en el diálogo y la colaboración respetuosa con todos los pueblos”.