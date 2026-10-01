FEMDO ejecuta 37 cateos contra el crimen organizado en ocho estados 

La Fiscalía General de la República (FGR) intensificó sus acciones contra estructuras delictivas al obtener 11 sentencias condenatorias, la vinculación a proceso de 16 personas y ejecutar cateos en 37 inmuebles distribuidos en ocho entidades del país, entre el 21 y el 27 de septiembre de 2026.

Autoridades federales ejecutaron 37 cateos como parte de investigaciones contra grupos delictivos FGR

A través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se abrieron nuevas investigaciones principalmente por delincuencia organizada, extorsión, delitos relacionados con armas de fuego y explosivos, además de otras conductas consideradas de alto impacto.

Autoridades federales ejecutaron 37 cateos como parte de investigaciones contra grupos delictivos FGR

Durante ese periodo, agentes federales detuvieron en flagrancia a 20 personas. Diez fueron aseguradas por delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; cuatro por delincuencia organizada vinculada con secuestro; tres por ilícitos relacionados con armas y explosivos; dos por operaciones con recursos de procedencia ilícita y una más por delitos contra la salud.

Autoridades federales ejecutaron 37 cateos como parte de investigaciones contra grupos delictivos FGR

Como parte de las investigaciones, jueces federales autorizaron 10 órdenes de aprehensión contra personas señaladas por su probable participación en delincuencia organizada relacionada con tráfico de personas, delitos en materia de hidrocarburos y lavado de dinero.

Autoridades federales ejecutaron 37 cateos como parte de investigaciones contra grupos delictivos FGR

La ofensiva ministerial incluyó el cateo de 37 propiedades, operativos que permitieron la detención de otras 20 personas relacionadas con diversos delitos. Entre los casos investigados se encuentran expedientes por secuestro, extorsión, tráfico de personas y narcotráfico.

Uno de los mayores aseguramientos se concentró en 19 inmuebles ubicados en municipios de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. En esos puntos fueron decomisados más de 150 vehículos, entre tractocamiones, unidades recolectoras de basura y automóviles clásicos, además de dos aeronaves.

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Las autoridades también localizaron más de 50 dispositivos electrónicos, máquinas contadoras de billetes, moneda nacional y extranjera, una sustancia con características similares a la metanfetamina y decenas de animales, entre otros indicios que quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

Los operativos fueron desarrollados por la FEMDO con apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Investigación Criminal.

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De acuerdo con la FGR, las acciones forman parte del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, enfocado en fortalecer investigaciones mediante inteligencia, tecnología, análisis especializado y coordinación entre instituciones federales.