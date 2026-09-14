Rinden homenaje a Claudia en la UAEM; exigen justicia por feminicidio de estudiante española

Estudiantes y maestros del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), realizaron un homenaje a la estudiante de origen español, Claudia Tacoronte Aguilera, con un pase de lista y un minuto de silencio, en el que exigieron justicia por su compañera de apenas 21 años de edad.

"Solicitar de ustedes... pues que nos solidaricemos con la familia y que exijamos el esclarecimiento del caso y que se exija justicia en todos los niveles que corresponden", expresó Juan Rodrigo Velázquez Ángel, director del ICE.

El asesinato de la joven ocurrió el pasado sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, donde ella pernoctaba luego de haber participado en la Feria Nacional de la Planta Medicinal, cuando un sujeto descrito como "chaparro y con una mochila" se le acercó y la hirió en varias ocasiones con un cuchillo, según refieren vecinos.

El asesinato de la joven ocurrió el pasado sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla. Especial

Claudia tenía un mes de haber llegado a Cuernavaca, pero ya había entablado amistad e intercambiado ideas sobre su formación académica e intelectual.

"Además de la tristeza, hoy también sentimos indignación, porque ninguna familia debería despedir a una hija, ninguna amistad debería perder a una compañera y ningún estudiante debería ver truncados sus sueños por la violencia", declaró Pamela Martínez, estudiante de la licenciatura en Docencia.

Este lunes, el cónsul Marcos Rodríguez Cantero sostuvo un encuentro con el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, y la gobernadora Margarita González Saravia, para dialogar sobre la entrega y repatriación del cuerpo de la joven, así como dar seguimiento a las investigaciones.

El cónsul de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, se reunió con la gobernadora Margarita González Saravia y el fiscal estatal Fernando Blumenkron Escobar para coordinar los trámites del caso. Especial

Sobre la entrega del cuerpo, el fiscal Fernando Blumenkron Escobar detalló: "Está interviniendo el consulado desde el día de ayer y tenemos entendido que viene un familiar de ella a México; esperaremos para entregarlo directamente al familiar y que ellos a su vez repatríen el cuerpo de la joven".

El fiscal aseguró que no se descarta ninguna línea de investigación sobre este hecho y confirmó que ya se solicitaron los videos de las cámaras de seguridad oficiales y privadas en la zona, además de citar a comparecer a varios testigos para aportar datos que permitan dar con el responsable.