Exige la SEP investigación exhaustiva y cero impunidad, tras el crimen de Claudia Tacoronte

La Secretaría de Educación Pública (SEP) lamentó profundamente y expresó su más enérgica condena por el asesinato de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera, quien realizaba una estancia de intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Tras el acontecimiento, la dependencia federal envió sus condolencias y solidaridad a los familiares y amistades de la joven, así como a la comunidad académica de la UAEM y de la Universidad de Granada, institución española de donde era originaria la alumna.

Asimismo, la SEP hizo suyas las exigencias de ambas comunidades universitarias para que este crimen no quede impune.

En ese sentido, demandó a las autoridades competentes la realización de una investigación exhaustiva y expedita que permita esclarecer los hechos y hacer justicia.

Finalmente, la Secretaría de Educación Pública aseguró que se mantendrá atenta a la evolución de las investigaciones correspondientes. De igual manera, confirmó que trabajará en coordinación con la Secretaría de Relaciones exteriores (SRE) para brindar todo el apoyo institucional necesario tanto a la familia de Claudia Tacoronte como a las casas de estudio involucradas.