Claudia llegó de España de intercambio y fue asesinada en Cuautla; investigan feminicidio

Lo que comenzó como una experiencia académica para conocer México, cursar estudios lejos de casa y sumar nuevas vivencias a su formación universitaria terminó de manera inesperada para Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante española de 21 años que llevaba aproximadamente un mes en el país. La joven, originaria de Canarias y alumna de la Universidad de Granada (UGR), realizaba un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). La noche del sábado 12 de septiembre fue asesinada en Cuautla, Morelos, en un hecho que la Fiscalía General del Estado investiga inicialmente bajo el protocolo de feminicidio.

La gobernadora de Morelos Margarita González Saravia lamentó la muerte de la estudiante española ocurrida en Cuautla y precisó que ”instruyó a las secretarías de Gobierno, de las Mujeres y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Dirección General de Atención a Migrantes, a brindar el apoyo que sea requerido y a mantener comunicación con la UAEM para atender, dentro de sus respectivas atribuciones, las necesidades de su alumnado en materia de seguridad y acompañamiento institucional”.

El crimen ocurrió en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde se desarrollaba la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Las circunstancias precisas de la agresión todavía no han sido esclarecidas por las autoridades.

Las primeras versiones relacionan el asesinato con un presunto asalto y un ataque con arma blanca, aunque la investigación permanece abierta y no se ha establecido oficialmente una sola mecánica de los hechos.

De acuerdo con las versiones difundidas sobre el caso, Claudia habría buscado ayuda después de ser agredida en las cercanías del inmueble. Sin embargo, existen relatos distintos sobre el lugar exacto donde comenzó el ataque: uno apunta a que ocurrió dentro de la Casa de la Cultura y otro señala que la joven habría sido perseguida por un hombre y entró al inmueble en busca de refugio.

Por ahora, ninguna de esas versiones ha sido confirmada oficialmente.

Cuando arribaron los servicios de emergencia, los paramédicos encontraron a la estudiante gravemente herida y únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.

La Universidad de Granada expresó su “más firme repulsa y absoluta condena” por el asesinato de Claudia. Facebook

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó que las investigaciones están en curso.

Estamos en las pesquisas”.

El funcionario también explicó que las autoridades mexicanas establecieron comunicación con la representación diplomática española desde los primeros momentos del caso.

Inmediatamente, se tuvo contacto con el Consulado de España por parte de la Fiscalía”.

La Fiscalía mantiene abiertas las líneas de investigación para establecer qué ocurrió, identificar al responsable y determinar el móvil del asesinato.

Claudia llevaba un mes en México

Claudia estudiaba en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada y había llegado a México en agosto para participar en el programa de intercambio con la UAEM.

Su estancia apenas comenzaba.

La joven llevaba alrededor de un mes realizando sus actividades académicas cuando la violencia interrumpió el proyecto que la había llevado hasta Morelos.

La UAEM confirmó que Claudia formaba parte de su comunidad estudiantil de intercambio y exigió que el asesinato sea esclarecido.

La UAEM demanda a la Fiscalía General del Estado de Morelos y a las autoridades competentes una investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género para garantizar justicia y evitar la impunidad”.

La universidad mexicana también pidió sensibilidad y responsabilidad en el manejo de la información mientras las autoridades continúan con las diligencias.

El acompañamiento de España

Tras conocerse el asesinato, el Consulado General de España en Ciudad de México comenzó a dar seguimiento al caso y estableció comunicación tanto con los familiares de Claudia como con las autoridades mexicanas.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español señalaron que el consulado permanece en contacto con la familia y con las autoridades judiciales mexicanas encargadas de esclarecer las circunstancias de la muerte.

El caso adquirió así una dimensión internacional: una estudiante española que se encontraba temporalmente en México perdió la vida mientras cursaba un intercambio universitario.

A cientos de kilómetros de distancia, la noticia golpeó a la comunidad universitaria de Granada.

La Universidad de Granada expresó su “más firme repulsa y absoluta condena” por el asesinato de Claudia y trasladó sus condolencias a sus familiares, personas allegadas y compañeros.

La institución activó su protocolo internacional y se puso en contacto con la familia y con las autoridades diplomáticas españolas en México.

El rector de la UGR, Pedro Mercado, resumió el impacto de la noticia con una frase que refleja el sentimiento dentro de la institución:

Es un día de profunda tristeza y mucha rabia institucional al haber conocido el asesinato de nuestra estudiante Claudia Tacoronte”.

El rector agregó que la universidad buscó conocer las circunstancias del caso y ponerse a disposición de los familiares.

Su muerte provoca un agudo dolor”.

La UGR también informó que mantiene comunicación con la veintena de estudiantes que actualmente realizan sus estudios en México.

Un minuto de silencio por Claudia

Este lunes 14 de septiembre, a las 11:00 horas, la Universidad de Granada convocó a un minuto de silencio en memoria de la estudiante.

La convocatoria se realizará en las puertas de sus facultades, escuelas y centros de trabajo, coincidiendo con el primer día lectivo de los estudios de grado.

El gesto pretende recordar a una estudiante cuya estancia académica apenas había comenzado y que, en lugar de regresar a España con nuevas experiencias, dejó a una comunidad universitaria tratando de asimilar una muerte violenta ocurrida a miles de kilómetros de su universidad.

La institución andaluza reiteró además su llamado para erradicar la violencia contra las mujeres.

La Universidad de Granada reitera la necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres”.

El presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía y rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Francisco Oliva, también expresó su consternación y dijo encontrarse en “shock” tras conocer el “terrible asesinato”.