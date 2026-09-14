Gabinete de Seguridad investiga feminicidio de la estudiante española en Cuautla
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se sumaron formalmente a las indagatorias para dar con los responsables de la muerte de Claudia Tacoronte Aguilera
El Gobierno de México intensificó las acciones para esclarecer el asesinato de la estudiante de origen español Claudia Tacoronte Aguilera, movilizando a los organismos de inteligencia federal en apoyo a las autoridades del estado de Morelos.
Despliegue federal e investigación
- Intervención de inteligencia: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ejecuta labores de investigación de campo y gabinete para identificar, ubicar y aprehender a los autores del ataque.
- Coordinación institucional: El operativo se realiza de manera conjunta con la Fiscalía General del Estado de Morelos, el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encargada del enlace diplomático.
- Compromiso oficial: El Gabinete de Seguridad emitió sus condolencias a la familia, allegados y a la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), aseverando que la muerte de la joven será llevada ante la justicia.
¿Qué sabemos del caso?
- Perfil de la víctima: Claudia Tacoronte, de 21 años y originaria de Canarias, era alumna de la Universidad de Granada. Arribó a México en agosto para realizar un semestre de intercambio académico en el Instituto de Ciencias de la Educación de la UAEM.
- Lugar del crimen: El ataque ocurrió la noche del sábado 12 de septiembre en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde se realizaba la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. La joven fue agredida con arma blanca por un sujeto desconocido.
- Líneas de indagatoria y repatriación: La Fiscalía de Morelos mantiene abierta la carpeta bajo el protocolo de feminicidio, analizando cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona. En tanto, el Consulado General de España coordina con el gobierno estatal y la familia los trámites para la entrega y repatriación del cuerpo.