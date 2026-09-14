Gabinete de Seguridad investiga feminicidio de la estudiante española en Cuautla

El Gobierno de México intensificó las acciones para esclarecer el asesinato de la estudiante de origen español Claudia Tacoronte Aguilera, movilizando a los organismos de inteligencia federal en apoyo a las autoridades del estado de Morelos.

Despliegue federal e investigación

Intervención de inteligencia: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) , con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) , ejecuta labores de investigación de campo y gabinete para identificar, ubicar y aprehender a los autores del ataque.

La , con apoyo del , ejecuta labores de investigación de campo y gabinete para identificar, ubicar y aprehender a los autores del ataque. Coordinación institucional: El operativo se realiza de manera conjunta con la Fiscalía General del Estado de Morelos , el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) , encargada del enlace diplomático.

El operativo se realiza de manera conjunta con la , el Gabinete de Seguridad y la , encargada del enlace diplomático. Compromiso oficial: El Gabinete de Seguridad emitió sus condolencias a la familia, allegados y a la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), aseverando que la muerte de la joven será llevada ante la justicia.

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