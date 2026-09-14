Fiscalía de Morelos no descarta líneas de investigación en feminicidio de Claudia Tacoronte

La investigación por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años asesinada en Cuautla, Morelos, mantiene abiertas distintas líneas para establecer qué ocurrió la noche del sábado y determinar quién fue el responsable.

A diferencia de la primera hipótesis que apuntaba a un presunto asalto, la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó que no se ha cerrado el expediente a un solo móvil. El fiscal Fernando Blúmenkron Escobar señaló que existen indicios que deberán ser analizados antes de establecer qué motivó la agresión contra la joven.

No descartamos tampoco otra cuestión u otro móvil que pudiera presentarse, porque también había indicios, información de otra situación”, explicó el funcionario.

El señalamiento adquiere relevancia debido a que, en las horas posteriores al crimen, comenzaron a circular distintas versiones sobre lo ocurrido, incluida una relacionada con una posible pareja o novio de la estudiante. La Fiscalía, sin embargo, no ha confirmado que esa versión constituya una línea concluyente ni ha señalado públicamente a una persona como responsable.

Incluso ayer mismo circuló, como una especulación de que podría ser su pareja, su novio, el robo, en fin”, indicó Blúmenkron.

Fiscalía revisa testimonios y cámaras de vigilancia

Como parte de las diligencias, la Fiscalía de Morelos informó que ya fueron recabadas declaraciones de varias personas relacionadas con los hechos y que los investigadores revisaron las cámaras de videovigilancia disponibles en el área donde ocurrió la agresión.

La revisión no se limita a infraestructura pública, pues también fueron consideradas cámaras particulares de inmuebles ubicados en las inmediaciones.

El objetivo de estas diligencias es reconstruir los últimos momentos de Claudia Tacoronte, establecer sus movimientos y determinar las circunstancias en las que fue atacada.

El fiscal reiteró que la carpeta se investiga bajo el protocolo de feminicidio, una determinación que permite analizar el caso desde una perspectiva amplia y no limitar desde el inicio la investigación a la hipótesis de un robo.

Blúmenkron también confirmó que se solicitó de manera inmediata la colaboración del Gobierno Federal, como parte de las acciones para esclarecer el asesinato.

Gobernadora reporta “avances significativos”

Mientras la Fiscalía mantiene abiertas las líneas de investigación, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, informó este lunes que sostuvo una reunión con el cónsul general de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, para abordar el caso.

La mandataria aseguró que durante el encuentro compartió información sobre el desarrollo de las investigaciones y destacó la coordinación entre las autoridades estatales, federales y españolas.

Recibí en Palacio de Gobierno al Cónsul General de España en México Don Marcos Rodríguez Cantero para compartirle avances significativos de la investigación en curso”, señaló González Saravia en sus redes sociales.

La gobernadora agregó que las instituciones continuarán trabajando de manera coordinada para esclarecer el crimen.

Seguiremos trabajando de forma estrecha y coordinada con la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades del Gobierno de México hasta hacer justicia para Claudia”, afirmó.

El pronunciamiento representa hasta ahora uno de los principales señalamientos públicos sobre el avance del caso por parte del Gobierno de Morelos, aunque no se dieron a conocer detalles específicos sobre cuáles son esos “avances significativos”.

Profesores y estudiantes de la Universidad de Granada en un homenaje a Claudia Tacoronte, asesinada en Cuautla durante un intercambio académico. Facebook

Coordinación con España y repatriación del cuerpo

El caso también mantiene comunicación entre autoridades mexicanas y españolas debido a la nacionalidad de la víctima.

El fiscal Fernando Blúmenkron Escobar explicó que sostuvo una reunión con la gobernadora Margarita González Saravia y el cónsul Marcos Rodríguez Cantero para informar sobre los avances de la investigación.

Respecto de la repatriación del cuerpo, explicó que se esperaba la llegada de un familiar de Claudia a México para determinar cómo se realizaría la entrega y quién se encargaría directamente de las gestiones correspondientes.

Por ahora, el caso permanece en etapa de investigación. La Fiscalía deberá determinar si el presunto asalto fue realmente el móvil del ataque o si los indicios mencionados por el fiscal permiten establecer otra explicación para el feminicidio de la estudiante española en Cuautla.

Mientras tanto, el Gobierno de Morelos sostiene que existen “avances significativos” y que mantendrá la coordinación con las autoridades mexicanas y españolas hasta esclarecer lo ocurrido y llevar al responsable ante la justicia.