SNTE logra día no laborable para maestros de CDMX este 15 de septiembre

Los maestros afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la Ciudad de México no laborarán este martes 15 de septiembre, luego de que el sindicato gestionara que la fecha fuera otorgada como día no laborable.

A través de un aviso fechado este lunes 14 de septiembre, el SNTE informó a sus agremiados que el 15 de septiembre sería considerado día no laborable en la capital del país y calificó la medida como un “logro sindical”.

El documento señala que la gestión fue realizada por la organización sindical para que las y los trabajadores de la educación puedan disponer de la jornada previa a la conmemoración de la Independencia de México.

La medida modifica para los trabajadores agremiados la jornada prevista en el calendario escolar nacional, que contempla el 16 de septiembre como día de suspensión de labores docentes, pero no establece el 15 como día de descanso.

El SNTE justificó el acuerdo también en el marco de la Nueva Escuela Mexicana, al señalar que busca que las fechas patrias sean abordadas desde un enfoque humanista, cívico y comunitario.

¿Cuándo regresan a clases?

Con el 15 de septiembre como día no laborable y el miércoles 16 como día de suspensión por la conmemoración de la Independencia, los alumnos de los planteles comprendidos por la disposición tendrán dos días consecutivos sin actividades escolares.

Las clases se reanudarán el jueves 17 de septiembre.

La medida corresponde a la Ciudad de México y no modifica el calendario escolar nacional para el resto de las entidades, donde el 15 de septiembre está contemplado como jornada escolar y el 16 como día de suspensión.

En la capital, el aviso fue difundido por las secciones sindicales del SNTE y alcanza a los trabajadores de la educación a los que les aplica el acuerdo.