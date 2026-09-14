(VIDEO) Ataque contra estudiante española ocurrió dentro de la Casa de la Cultura de Cuautla

Un video obtenido de una cámara de vigilancia ubicada en un domicilio frente a la Casa de la Cultura de Cuautla, confirma como un sujeto de estatura baja con sudadera y una mochila negra a la espalda, huye sobre la calle de Los Pinos aledaña a dichas instalaciones en la colonia Emiliano Zapata y se pierde en unos sembradíos.

Esto, luego de haber atacado a la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, la noche del sábado en Cuautla.

Vecinos de la zona esa misma noche compartieron en las redes sociales de la colonia las características del atacante, para solicitar la intervención de vecinos y la asistencia de las autoridades que se tardaron en llegar a la zona, pese al operativo Plan Cuautla, bajo la coordinación directa del Subsecretario de Seguridad Pública Federal, José Luis Rodríguez Díaz de León.

En una publicación del periódico español El País, refiere que las cámaras registran que el ataque ocurrió a las 20:50 horas y la ayuda llegó hasta las 21:10 horas, es decir, 20 minutos después de la agresión.

Reproducir Cámaras de seguridad captaron la huida del presunto asesino de la estudiante española Claudia Tacoronte tras atacarla dentro de la Casa de la Cultura de Cuautla.

Este lunes, el presidente del Patronato de la Casa de la Cultura de Cuautla, Juan Barrales, confirmó que la agresión ocurrió al interior del inmueble, específicamente en los patios de esta sede, donde se celebraba la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

El presidente del patronato explicó que la Casa de la Cultura únicamente facilitó sus instalaciones, cuyos organizadores solicitaron el espacio alrededor de 20 días antes del evento, pero lamentó este hecho inédito en los 70 años de vida de esta institución.

Precisó que los organizadores incluso presentaron una solicitud al Ayuntamiento para contar con seguridad durante las 24 horas de las actividades, por lo que la responsabilidad de la seguridad correspondía a los organizadores y autoridades municipales.

De acuerdo con testimonios de vecinos, minutos antes del ataque, la joven se encontraba sentada en una banca y presuntamente discutía con el atacante quien posteriormente se retiró del lugar y minutos después regresó, ingresó a la casa de La Cultura donde atacó a Claudia Tacoronte.

En el campus Chamilpa de la Universidad de Morelos, Estudiantes y maestros del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), perteneciente a la Universidad de Morelos, realizaron un homenaje a la Estudiante de origen español, Claudia Tacoronte Aguilera, con un pase de lista y un minuto de silencio, en el que exigieron justicia por su compañera de apenas 21 años de edad.

El director del ICE, Juan Rodrigo Velázquez Ángel, expresó, "solicitar de ustedes... pues que nos solidaricemos con la familia y que exijamos el esclarecimiento del caso y que se exija justicia en todos los niveles que corresponden".

Según la Fiscalía el asesinato de la joven ocurrió en la casa de la Cultura de Cuautla, donde ella pernoctaba luego de haber participado en Feria Nacional de la Planta Medicinal.

Claudia tenía un mes de haber llegado a Cuernavaca, pero ya había hecho amigas e intercambiado ideas sobre su formación académica e intelectual.

Una de ellas Pamela Martínez, Estudiante de Docencia, dijo, "pero además de la tristeza, hoy también sentimos indignación, porque ninguna familia debería despedir a una hija, ninguna amistad debería perder a una compañera y ningún estudiante debería ver truncados sus sueños por la violencia".

Este lunes en cónsul Don Marcos Rodríguez Cantero, sostuvo un encuentro con el Fiscal de Morelos Fernando Blumenkron y la Gobernadora Margarita González Saravia, para dialogar sobre la entrega y repatriación del cuerpo de la joven, así como dar seguimiento a las investigaciones.

Fernando Blumenkron Escobar, Fiscal de Morelos, precisó sobre dicho encuentro a pregunta de los reporteros, "no, eh...como les decía, precisamente el cónsul eh seguramente nos va a a preguntar esa situación. Está interviniendo el consulado desde el día de ayer y tenemos entendido que viene un familiar de ella a México, y esperaremos también si se entrega directamente al familiar y ellos a su vez van a repatriar el el cuerpo de la joven".

El Fiscal aseguró que no se descarta ninguna línea de investigación sobre este hecho y dijo que ya se pidieron los vídeos de las cámaras de seguridad oficiales y privadas en la zona, además de que ya se citaron a varios testigos para que comparezcan y aporten datos para dar con el responsable, uno de ellos el director de la Casa de la Cultura quien dijo, haber acudido a rendir su declaración a la Fiscalía Regional Oriente.

Para este lunes integrantes de la llamada resistencia universitaria y compañeros de Claudia Tacoronte, citaron a una marcha desde el Campus Chamilpa de la Universidad hasta la Plaza de Armas de Cuernavaca.