¿Lloverá en la Noche del Grito? Esto dice el reporte del clima

Para este martes 15 de septiembre, marco de las celebraciones nacionales por el Grito de Independencia, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un escenario de intensas precipitaciones, temperaturas elevadas y rachas de viento en gran parte del territorio mexicano.

El paso de la onda tropical número 39 sobre el sur de Jalisco, en interacción con el monzón mexicano y canales de baja presión, generará lluvias muy fuertes en zonas de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco y Colima. Para el centro del país, incluidas la Ciudad de México y el Estado de México, se prevén chubascos intermitentes durante la tarde y noche, horario en el que se concentran los festejos patrios en plazas públicas.

"Las precipitaciones de fuertes a intensas podrían generar deslaves, desbordamiento de ríos e inundaciones. Recomendamos a la población que acudirá a los eventos cívicos atender los avisos de Protección Civil y llevar protección contra la lluvia", advirtió la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En materia de temperaturas, se anticipa una jornada de contrastes. Durante la mañana, zonas serranas de Durango, Estado de México, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo registrarán mínimas de 0 a 5 °C. Sin embargo, por la tarde predominará ambiente caluroso con máximas de 40 a 45 °C en estados del norte como Baja California, Sonora, Sinaloa y Coahuila. Adicionalmente, el organismo prevé viento con rachas de hasta 70 km/h en el norte del país y fenómeno de mar de fondo en las costas del Pacífico.

Pronóstico por regiones para la jornada del 15 de septiembre:

Lluvias muy fuertes: BCS, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco y Colima.

Lluvias fuertes y chubascos: CDMX, Edomex, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Península de Yucatán.

Temperaturas máximas (40 a 45 °C): Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.