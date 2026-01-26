La Permanente ratifica a Gertz Manero como embajador de México en Gran Bretaña

A mano alzada, los legisladores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificaron este lunes la designación de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en Gran Bretaña.

Una vez que, en votación económica, se dio por un hecho el aval que desde el jueves se expresó en la Comisión de Asuntos Políticos e Internacional, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Kenia López Rabadán (PAN), pidió que los parlamentarios comisionados para ello fueran por el ex fiscal general de la República, quien se encontraba a la espera del protocolo.

Ya en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente en este periodo de receso, Gertz Manero lanzó el “sí, protesto” que formalizó el nombramiento presidencial.

El ahora representante de México ante Gran Bretaña e Irlanda recibió el saludo de representantes de la coalición oficialista y de la oposición también, destacando el acompañamiento de los senadores del PAN Enrique Vargas y Guadalupe Munguía.

En la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales, cuatro días atrás, hubo 10 votos a favor de la ratificación tanto de los diputados y senadores de Morena, Partido Verde y PRI; la ausencia del PT y del PAN y la abstención de Movimiento Ciudadano.

Este lunes, sin embargo, la votación de los 37 integrantes de la Comisión Permanente quedó diluida en el mecanismo a mano alzada.

Pero en la ronda de posicionamientos a favor, esta vez sí participó el PT, junto con Morena y el PVEM, exaltando la trayectoria de Gertz Manero y su perfil como idóneo para el cargo en la actual coyuntura.

La mayoría de integrantes de la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales consideró que el doctor Gertz Manero reúne las cualidades y requisitos de idoneidad necesarios para desempeñar eficazmente el cargo para el que fue designado por la presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, dijo la presidenta de esa instancia, la senadora Verónica Camino Farjat (PVEM).

“Su nombramiento reviste gran importancia, toda vez que Reino Unido, integrado por cuatro naciones constitutivas, como son: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, es la sexta economía mundial”, sostuvo la parlamentaria.

Las bancadas del PAN y del PRI se abstuvieron de fijar postura en la tribuna.

Movimiento Ciudadano lo hizo para confirmar su voto en abstención, en voz del senador Luis Donaldo Colosio, quien consideró que para esa embajada se requería de un liderazgo con legitimidad, conocimiento técnico y experiencia diplomática

Experiencia no es lo mismo que especialización. Trayectoria no es lo mismo que formación específica. (…) Recientemente, se hicieron públicas afectaciones en el pago de nómina que impactaron directamente en la subsistencia del personal que representa nuestro país en el extranjero. A ello se suma la falta de actualización salarial desde 1998 y la existencia de denuncias graves por acoso laboral, particularmente en la Embajada de México en el Reino Unido”, describió el legislador de la bancada naranja.

