Productores de trucha piden regular agroquímicos en cuencas altas de Veracruz

Al cumplirse siete años de la suspensión de la Feria de la Trucha, productores y autoridades municipales la reactivarán en 2026 en Rancho Viejo, uno de los principales polos de producción acuícola del centro de Veracruz. El relanzamiento ocurre en un momento clave: los productores reportan una caída de hasta el 30 por ciento en la producción, derivada de la suspensión del evento, la pandemia y el avance de prácticas agrícolas con agroquímicos en las zonas altas de la cuenca.

Jesús Salazar Márquez, productor con más de dos décadas de experiencia, explicó que la región genera alrededor de 120 toneladas anuales de trucha arcoíris, todas destinadas al mercado local. Cada unidad de producción emplea a unas diez personas, además de la derrama que generan los restaurantes y comercios de la zona.

Autoridades de Tlalnelhuayocan y productores acuícolas presentan el programa de la Feria de la Trucha 2026 en conferencia, evento previsto en Rancho Viejo para impulsar turismo y economía local. Excélsior

La feria es nuestro principal escaparate. Cuando dejó de hacerse, muchos compañeros dejaron de producir y el desplazamiento del producto cayó. Esto afecta a toda la cadena de valor”, señaló.

Las autoridades municipales estiman que este evento, que se celebrará los días 18 y 19 de abril, tendrá una afluencia de 6 mil a 7 mil visitantes por día, lo que podría reactivar la economía local en plena temporada alta. Arianna Ángeles Aguirre, alcaldesa de Tlalnelhuayocan, quien encabezó la presentación del evento, destacó que el municipio se ha consolidado como un “santuario ecológico” y un corredor turístico a 15 minutos de Xalapa.

Ante las dudas sobre la inocuidad del producto, los trucheros aseguraron que todas las unidades de producción cuentan con monitoreo y trazabilidad, desde el manejo del agua hasta la cosecha. “Todo lo que se vende en Rancho Viejo es local y está certificado”, subrayaron.

La Feria de la Trucha incluirá actividades ecoturísticas, talleres, gastronomía, música, cabalgata y una carrera deportiva. “La gente va a comer bien, va a respirar aire limpio y va a conocer un santuario natural que vale la pena proteger”, concluyó la alcaldesa.

Piden frenar contaminación con agroquímicos

Pero más allá del impulso económico, la conferencia derivó en un tema urgente: el uso de agroquímicos en siembras de papa en las partes altas de la región, particularmente en zonas limítrofes con Coatepec, Acajete y Rafael Lucio.

Productores y autoridades municipales, encabezados por la alcaldesa de Tlalnelhuayocan, ofrecen conferencia para anunciar la Feria de la Trucha 2026 y alertar sobre riesgos por agroquímicos. Excélsior

Productores y autoridades coincidieron en que la trucha es un indicador biológico altamente sensible a la calidad del agua. “Si hay pesticidas, variaciones de temperatura o contaminación en la cuenca, la trucha muere. Así de claro”, advirtió Salazar.

La alcaldesa confirmó que se han detectado envases vacíos de agroquímicos en zonas de cultivo y recordó que hace dos años se cerró un plantel educativo en la comunidad de El Naranjo debido a afectaciones en la salud de niñas y niños por siembras cercanas a las viviendas.

El ayuntamiento solicitó formalmente la instalación de una mesa interinstitucional con la Secretaría de Gobierno, Sedarpa, la Procuraduría de Medio Ambiente, Conagua, CAEV y el Congreso del Estado para regular el uso de sustancias y establecer sanciones. También anunció que el cabildo revisará un reglamento municipal que contempla multas de entre 30 y 6 mil pesos, dependiendo del tipo de siembra.

Este no es un conflicto con campesinos. El problema son los agroquímicos que dañan el agua, la fauna y dejan las tierras infértiles en 10 o 15 años”, afirmó la alcaldesa.

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