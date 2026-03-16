Detienen a pareja por asesinato de bombero en Tlaquepaque

Una pareja fue detenida en el estado de Jalisco por la muerte de un bombero en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Mercedes “N” y Daniel “N” fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por el delito de homicidio calificado en sus modalidades de premeditación y ventaja, así como por el ilícito de parricidio.

La Fiscalía del Estado realizó exhaustivas labores de inteligencia y trabajo de campo a través de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Regional para detener a la pareja, señalados como probables responsables del homicidio.

Mercedes “N” y Daniel “N”, de acuerdo con las indagatorias, estarían relacionados con la muerte de dicho servidor público, hechos ocurridos el 28 de enero del año en curso en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

De acuerdo con la investigación, alrededor de las 7:54 horas de ese día el cuerpo del bombero fue localizada sin vida al interior de un domicilio ubicado en la calle Jacarandas en la colonia La Noria.

El cuerpo presentaba lesiones producidas por un arma corto contundente, mismas que provocaron laceraciones en vasos sanguíneos del cuello.

Conforme al desarrollo de las indagatorias encabezadas por el Ministerio Público, con el apoyo de la Policía de Investigación, y a los datos de prueba, se estableció de manera probable que horas antes, la víctima se encontraba en un domicilio ubicado en el fraccionamiento La Loma en el municipio de El Salto, en compañía de los ahora imputados.

De acuerdo con testimonios y otros elementos integrados a la carpeta de investigación, alrededor de las 23:30 horas del 27 de enero comenzaron a escucharse gritos provenientes del interior del inmueble, así como ladridos alterados de perros.

Posteriormente, a las 00:18 horas del 28 de enero, los señalados salieron del lugar y abordaron una camioneta Nissan Pathfinder en color rojo, regresando al domicilio minutos después.

Derivado de estos hechos, el 13 de febrero del año en curso se ejecutó una orden de cateo en el inmueble referido, donde fueron localizadas pertenencias que portaba la víctima, así como manchas hemáticas y otros indicios, los cuales fortalecieron la hipótesis de su probable participación en los hechos.

Una vez lograda su captura, Mercedes “N” y Daniel “N” fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente, señalados en homicidio calificado en sus modalidades de premeditación y ventaja, así como por el ilícito de parricidio.

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JCS