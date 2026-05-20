Cofepris emite aviso de riesgo por venta ilegal de cigarros
“Los cigarros comercializados ilegalmente, representan un riesgo a la salud de la población, toda vez que no cuentan con permiso sanitario de importación de productos de tabaco otorgado por Cofepris.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió un aviso de riesgo para alertar a la ciudadanía en torno a 180 marcas de cigarros que se venden ilegalmente en todo el territorio nacional.
De acuerdo con la dependencia federal, la distribución y venta de estos productos se realiza sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación y la normatividad sanitaria mexicana.
Al presentar la lista de las 180 marcas de cigarros ilegales, la cual, se puede consultar en https://goo.su/z5EMd, la Comisión hizo un llamado a la población a evitar su consumo.
Y añadió que el aviso de riesgo se emite como medida precautoria con la finalidad de advertir a la población el daño que genera su uso.
“Los cigarros comercializados ilegalmente, representan un riesgo a la salud de la población, toda vez que no cuentan con permiso sanitario de importación de productos de tabaco otorgado por Cofepris.
“Adicionalmente pueden tratarse de productos falsificados, alterados o adulterados, fabricados con ingredientes desconocidos y los químicos generados por la combustión pueden ser potencialmente tóxicos”.
La Cofepris añadió que en caso de identificar a la venta los cigarros ilegales, se debe realizar la denuncia sanitaria correspondiente y evitar consumirlos.
Reiteró que mantendrá las acciones de control sanitario e informará oportunamente a la población en caso de identificar nuevas evidencias, “con el fin de prevenir riesgos a la salud de la población, derivado de productos, servicios o establecimientos incumplan la legislación sanitaria vigente”.