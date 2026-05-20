Cofepris emite aviso de riesgo por venta ilegal de cigarros

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió un aviso de riesgo para alertar a la ciudadanía en torno a 180 marcas de cigarros que se venden ilegalmente en todo el territorio nacional.

De acuerdo con la dependencia federal, la distribución y venta de estos productos se realiza sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación y la normatividad sanitaria mexicana.

Al presentar la lista de las 180 marcas de cigarros ilegales, la cual, se puede consultar en https://goo.su/z5EMd, la Comisión hizo un llamado a la población a evitar su consumo.

Y añadió que el aviso de riesgo se emite como medida precautoria con la finalidad de advertir a la población el daño que genera su uso.

“Los cigarros comercializados ilegalmente, representan un riesgo a la salud de la población, toda vez que no cuentan con permiso sanitario de importación de productos de tabaco otorgado por Cofepris.

“Adicionalmente pueden tratarse de productos falsificados, alterados o adulterados, fabricados con ingredientes desconocidos y los químicos generados por la combustión pueden ser potencialmente tóxicos”.

La Cofepris añadió que en caso de identificar a la venta los cigarros ilegales, se debe realizar la denuncia sanitaria correspondiente y evitar consumirlos.

Reiteró que mantendrá las acciones de control sanitario e informará oportunamente a la población en caso de identificar nuevas evidencias, “con el fin de prevenir riesgos a la salud de la población, derivado de productos, servicios o establecimientos incumplan la legislación sanitaria vigente”.