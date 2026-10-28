“Fue mi amigo, un hombre íntegro”: Monreal despide a Cuauhtémoc Cárdenas

“Fue mi amigo y su ejemplo y congruencia permanecen”. Con estas palabras, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, lamentó del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien reconoció como “un demócrata de convicciones firmes” y uno de los principales referentes de la izquierda mexicana.

A través de sus redes sociales, el presidente de la Junta de Coordinación Política expresó sus condolencias por el fallecimiento del político michoacano, ocurrido este 28 de octubre, a los 92 años de edad, y envió un abrazo solidario a sus hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, así como a toda su familia.

Lamento profundamente el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Fue un hombre íntegro, un demócrata de convicciones firmes y un referente indiscutible de la izquierda mexicana. Fue mi amigo y su ejemplo y congruencia permanecen. Un abrazo solidario a Lázaro, Cuauhtémoc, Camila y a toda su familia”, escribió el legislador zacatecano.

El mensaje de Ricardo Monreal evocó la trayectoria de una figura que contribuyó a modificar el mapa político del país, encabezó la ruptura de un sector del priismo con el partido en el poder y abrió una nueva etapa para la oposición electoral en México.

Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, y tres veces candidato a la presidencia de la República, se formó como ingeniero civil en la Universidad Nacional Autónoma de México y comenzó su carrera política en el Partido Revolucionario Institucional donde ocupó diversos cargos antes de convertirse en una de sus figuras disidentes.

Fue senador por Michoacán de 1976 a 1980 y gobernador de esa entidad de 1980 a 1986. Sin embargo, su inconformidad con los mecanismos internos del priismo lo llevó a encabezar, junto con Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, la Corriente Democrática, movimiento que exigió mayor apertura y transparencia en la selección de la candidatura presidencial.

La ruptura con el PRI, en 1987, marcó un punto de inflexión en su carrera y en la historia política mexicana.

En 1989, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del que fue su primer presidente nacional. Desde esa plataforma, la izquierda logró consolidar una fuerza partidista con presencia nacional y competir de manera organizada por espacios de representación y poder.

A lo largo de su vida pública, Cárdenas mantuvo un lugar destacado en la historia de la oposición mexicana y recibió reconocimientos por su trayectoria, entre ellos la Medalla Belisario Domínguez, otorgada por el Senado de la República en 2011.

Para Ricardo Monreal, su muerte representa la despedida “de un amigo y de un político cuya trayectoria dejó huella en la izquierda mexicana”.

En su mensaje en X, Ricardo Monreal destacó los valores que definieron al ingeniero: “integridad, convicción democrática y congruencia”.