Condusef alerta por fraude: suplantan financieras que ofrecían celulares a crédito

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre posibles casos de suplantación de identidad de dos instituciones financieras: STRATIUM MÉXICO y FINANCIERA GMX. Las irregularidades reportadas incluyen presuntas gestiones de cobranza por créditos que una de las entidades afirma no otorgar al público en general y la intervención del sitio web de la otra.

La advertencia busca prevenir que los usuarios entreguen dinero, compartan datos personales o contraten préstamos mediante páginas o contactos cuya autenticidad no haya sido verificada.

STRATIUM MÉXICO recibe queja por presunta cobranza de un crédito

En el caso de STRATIUM MÉXICO, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., la Condusef informó que la entidad recibió una queja relacionada con supuestas gestiones de cobranza por un crédito que presuntamente habría otorgado.

Sin embargo, la institución aclaró que su modelo de negocio no contempla ofrecer financiamiento al público en general.

En el comunicado se señala textualmente: “La institución financiera señaló que recibió una queja relacionada con presuntas gestiones de cobranza vinculadas con un crédito supuestamente otorgado por esta institución. No obstante, la institución informó que no otorga créditos al público en general, ya que su modelo de negocio se enfoca en créditos para personas morales referenciadas”.

Ante esta situación, se estima que podría tratarse de un caso de posible suplantación de identidad. Por ello, si una persona recibe llamadas, mensajes o requerimientos de pago que supuestamente provienen de esta financiera, debe confirmar la información directamente con la entidad antes de realizar depósitos o reconocer una deuda.

FINANCIERA GMX advierte que su sitio web fue hackeado

La segunda alerta corresponde a FINANCIERA GMX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., que informó sobre la intervención de su portal de internet.

De acuerdo con el comunicado de la Condusef, “la institución informó que su sitio web ( www.financieragmx.com ) fue hackeado y que el portal presenta datos, domicilios, información y publicidad que no le pertenecen, además de ofrecer créditos de consumo que no tienen relación con los productos que tiene registrados”.

La entidad también reportó diferencias entre la información publicada en el sitio y sus datos reales. Sobre este punto, la Condusef indicó: “el sitio señala que la institución tiene domicilio en la Ciudad de México y presencia en diversos estados de la República Mexicana, sin embargo, FINANCIERA GMX informó que su domicilio se encuentra en el estado de Yucatán y que no cuenta con otras sucursales”.

Estas discrepancias son una señal de alerta para quienes buscan préstamos por internet. Antes de proporcionar documentos, datos bancarios o información personal, es importante comprobar que los canales de contacto y las condiciones del financiamiento correspondan a la institución legítima.

Condusef recomienda verificar las financieras

Ante los posibles casos de suplantación de identidad, la dependencia llamó a la población a revisar cuidadosamente la información de las empresas antes de iniciar cualquier trámite financiero.

La recomendación de la autoridad es clara: “la CONDUSEF recomienda a la población extremar precauciones y verificar cuidadosamente la información antes de proporcionar datos personales, contratar un crédito o realizar algún pago”.

Para hacerlo, los usuarios pueden consultar el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), una herramienta que permite revisar el registro y los datos de las instituciones financieras.

El portal oficial está disponible en el siguiente enlace:

https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp

La consulta debe complementarse con la verificación de los canales oficiales de la entidad, ya que el uso de un nombre comercial, logotipo o datos de una financiera no garantiza que una oferta sea legítima.

Cómo evitar un fraude por créditos falsos

La Condusef recomienda no realizar depósitos ni transferencias a cuentas personales y evitar entregar dinero antes de firmar un contrato formal con la institución financiera.

También aconseja desconfiar de solicitudes de pagos anticipados para “liberar”, “gestionar” o “activar” un crédito. Si una oferta presenta condiciones poco claras o información que no coincide con los registros oficiales, lo más prudente es detener el trámite y verificarla.

En caso de duda, los usuarios pueden contactar directamente a la institución financiera mediante sus canales oficiales o solicitar orientación a la Condusef.

Las personas que tengan problemas con una institución financiera pueden comunicarse con el Centro de Contacto y Atención por Medios Remotos de la Condusef al 55 5340 0999.