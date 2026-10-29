Taddei traicionó la confianza del pueblo de México: Sheinbaum

En el marco de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la ahora exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, “traicionó la confianza del pueblo de México”, ante los señalamientos de presuntas irregularidades en las contrataciones del organismo.

Ante este panorama, la mandataria exigió una investigación a fondo y una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que incluya tanto la gestión actual como el periodo anterior.

Desde Palacio Nacional, la jefa de Estado señaló que las posibles irregularidades deben investigarse y que las responsabilidades deben ser determinadas por las autoridades competentes, al subrayar que no le corresponde directamente investigar el caso.

Aunado a lo anterior, Sheinbaum Pardo propuso que la ASF revise las licitaciones y los contratos del INE, así como la participación de las empresas proveedoras en los organismos electorales estatales.

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De acuerdo a lo presentado en el Salón Tesorería, la investigación también deberá abarcar periodos anteriores a la llegada de Taddei, ante los señalamientos de que un grupo de compañías habría concentrado adjudicaciones durante más de dos décadas.

Sobre este tema, la primera presidenta del país, reconoció que no tiene bajo su responsabilidad el proceso de auditoría, pues corresponde a los organismos competentes realizar las revisiones y deslindar responsabilidades.

En más sobre el tema, la titular del Ejecutivo recordó que Taddei fue designada por el Congreso de la Unión y no por el gobierno federal. En ese contexto, cuestionó cuál sería su responsabilidad frente a las presuntas irregularidades que han salido a la luz.

Asimismo, señaló que la exactual presidenta del instituto proviene de los organismos electorales, donde, según afirmó, durante más de dos décadas las mismas empresas habrían ganado licitaciones.

Por último, la doctora Sheinbaum reiteró en que los señalamientos deben esclarecerse mediante una auditoría exhaustiva y que cualquier responsabilidad debe establecerse conforme a la ley.