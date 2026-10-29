SEP de Hidalgo investiga accidente en secundaria de Huasca; alumna sufrió quemaduras

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) inició una revisión del accidente ocurrido en la secundaria Teodomiro Manzano, en el municipio de Huasca de Ocampo, donde una estudiante de segundo grado sufrió quemaduras graves durante un festival escolar por el Día de Muertos. La dependencia informó que dará seguimiento a los hechos para esclarecer las circunstancias y determinar si existen responsabilidades.

El caso también ha generado preocupación por las medidas de seguridad en las escuelas, luego de que el atuendo de la adolescente se incendiara cuando participaba en una actividad realizada en el plantel.

La autoridad educativa estatal indicó que mantiene comunicación con la familia de la estudiante y que su prioridad es la atención y recuperación de la menor.

Asimismo, señaló que trabajará en coordinación con las instancias competentes para establecer cómo ocurrió el incidente y, en caso de ser necesario, deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, el comunicado de la SEPH no detalla el mecanismo exacto que provocó el incendio ni precisa el tipo de lesiones que presenta la alumna. Sin embargo, la dependencia recordó que el uso de fuego está prohibido durante las actividades escolares.

La Secretaría también indicó que los planteles cuentan con protocolos de Protección Civil y mecanismos de respuesta ante emergencias. Tras lo ocurrido, se revisarán las condiciones en las que se desarrolló la actividad para determinar si es necesario reforzar las medidas de prevención y seguridad.

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¿Cómo ocurrió el accidente en la secundaria de Huasca?

De acuerdo con los reportes difundidos sobre el caso, la estudiante se encontraba en el escenario junto con otros compañeros durante un festival escolar por el Día de Muertos, cuando el vestido que portaba comenzó a incendiarse.

La prenda estaba confeccionada con hojas de maíz, material utilizado para envolver tamales. Según las versiones reportadas, el fuego habría comenzado después de que la adolescente se acercara a un altar que tenía veladoras encendidas; esta circunstancia deberá distinguirse de los hechos que las autoridades logren confirmar durante la investigación.

Al percatarse de la emergencia, compañeros de la menor intentaron auxiliarla y apagar las llamas con prendas de vestir. Varios docentes también intervinieron, de acuerdo con los reportes, hasta que el fuego fue sofocado por completo con agua.

La estudiante sufrió quemaduras graves en gran parte del cuerpo, por lo que su familia enfrenta gastos médicos que, según lo expresado por sus integrantes, superan sus posibilidades económicas.

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“Los gastos médicos han sido muy elevados y mi familia está haciendo todo lo que está en nuestras manos para apoyarla en este difícil proceso. Sin embargo, los gastos siguen aumentando y necesitamos la solidaridad de todas las personas”, expresaron.

Los familiares también manifestaron su inconformidad por la falta de respaldo y acompañamiento que, aseguran, han recibido por parte de la institución educativa después del accidente.