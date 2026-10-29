Habrá Sesión Solemene en San Lázaro, para honrar memoria de Cuauhtémoc Cárdenas

La Cámara de Diputados rendirá homenaje póstumo, en Sesión Solemne, en en memoria de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien el coordinador de Morena, Ricardo Monreal , reconoció como una figura clave en la lucha por la democracia, la justicia social y la apertura política de México.

Un hombre de excepción, un mexicano extraordinario que ayer falleció, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. No podemos olvidar esta fecha y tampoco soslayar el enorme aporte que hizo al país, a la democracia, a la justicia, a la lucha social, política y a la movilización impresionante que provocó en 1988”, afirmó Monreal, al hacer el anuncio esta mañana, luego del deceso del tres veces candidato a la presidencia de la República, a los 92 años de edad.

Se prevé que a la Sesión Solemne acude la familia del ingeniero Cárdenas.

El presidente de la Junta de Coordinación Política afirmó que en los próximos días “buscará a la familia del ingeniero, para extenderle la invitación y que estén presentes” en el homenaje que pretende reunir a todas las fuerzas políticas de la Cámara Baja.

Previo al anuncio del homenaje luctuoso, y al arranque de la comparecencia del secretario de Educación, Mario Delgado, desde la Comisión de Educación, Monreal Ávila encabezó un minuto de silencio, seguido de un minuto de aplausos en memoria del fundador de la Corriente Democrática, que dio paso a la fundación del Partido de la Revolución Democrática, en 1989.

En entrevista, Monreal sostuvo que el fallecimiento del ingeniero representa una pérdida para la vida pública nacional y destacó la congruencia con la que defendió sus principios e ideales a lo largo de su trayectoria.

“México está de luto”, expresó, al confirmar que propondrá a las distintas bancadas realizar el homenaje el próximo miércoles 4 de noviembre. Precisó que este jueves, presentará una propuesta a los coordinadores de los grupos parlamentarios para acordar la realización de la ceremonia desde el Pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Al lamentar el deceso, el coordinador de Morena en San Lázaro, recordó la relación de amistad que mantuvo con el ingeniero Cárdenas, a quien atribuyó un papel importante en su propia trayectoria política.

Recordó que en 1997, después de renunciar al PRI y aceptar la candidatura de la izquierda al gobierno de Zacatecas, Cárdenas era regente, del entonces Distrito Federal y lo acompañó durante su campaña electoral.

Era un gran amigo. Para mí era un hombre admirado. Yo lo conocí, conversé, platiqué. Y cuando en 1997 yo renuncié al PRI y acepté la candidatura de la izquierda, él era jefe de Gobierno (…) Me acompañaba a Zacatecas en la campaña política. Gracias a él ganamos, porque la gente le tenía un gran respeto y una gran consideración”, relató e Excélsior.

El coordinador morenista aseguró que desde entonces mantuvo una relación estrecha con el ingeniero, basada en la amistad y el respeto.

Monreal reconoció el legado político de Cárdenas y asu impacto en la construcción de la democracia mexicana, particularmente por la movilización que encabezó durante la controvertida elección presidencial de 1988, un episodio que, dijo, marcó a la oposición y modificó el escenario político nacional.

Cuestionado sobre el significado de la muerte de Cárdenas frente al proceso electoral de 2027, Monreal sostuvo que la apertura democrática conquistada durante décadas, y a la que aportó el hijo del ex presidente Lázaro Cárdenas, no debe retroceder.

“La apertura democrática ya no va a poder involucrarse”, afirmó.

Monreal aseguró que los comicios de 2027 deberán desarrollarse con transparencia y que el conteo de los sufragios tendrá que ofrecer certeza, como , afirmó, ocurrió en las elecciones de 2018 y 2024.